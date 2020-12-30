Tamir Ettiği Çekici Kamyonetin Altında Kalan Kişi Öldü

Sanayi Mahallesi'nde oto kurtarma hizmeti verilen iş yerinde çalışan Mustafa Haşiloğlu (62), çekici olarak kullanılan arızalı kamyoneti altına yerleştirdiği takozlarla yükselterek tamir etmek istedi.
İşlem sırasında kamyonetin altına giren Haşiloğlu, takozların üzerinden düşen aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Haşiloğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Haşiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alan Haşiloğlu'nun yakınları fenalık geçirdi.
Haşiloğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA