Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gece koşullarında yapılan saha uzantılı masabaşı tatbikatı Vali Yardımcısı Osman Ekşi başkanlığında Donanma Komutanlığı Temsilcisi Albay Fuat Gedik, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Göç İdaresi İl Müdürü Mehmet Erkoç, UDHB İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Özköse, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek, SEDAŞ İl Temsilcisi Çınar Aslan, Türk Telekom İl Müdürü Metin Ay ve hizmet gruplarının diğer temsilcileri katıldı.

TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planındaki hizmet gruplarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen saha uzantılı masabaşı tatbikatı, Vali Yardımcısı Osman Ekşi başkanlığında yapıldı.





Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi’nin açılış konuşmasıyla başlayan tatbikat, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un katılımcıları tatbikat detayları ile ilgili bilgilendirmesiyle devam etti. Tekoğul, tatbikatta Arama Kurtarma, KBRN, Sağlık, Yangın ve Barınma hizmet gruplarının saha aksiyonlarını gerçek zamanlı olarak icra edeceklerini ve bu aksiyonların canlı yayınla masabaşı ortamına aktarılacağını ve izleneceğini anlattı. Saha aksiyonlarına Beslenme, Haberleşme ve Enerji hizmet gruplarının da lojistik destek verdiğini vurgulayan Tekoğul, saha aksiyonlarında görev alan Donanma Komutanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İtfaiye Dairesi Başkanlığına, BTK’nın Kocaeli temsilcisi Türk Telekom İl Müdürlüğüne, SEDAŞ İl Müdürlüğüne, Kızılay Şube Başkanlığına, UMKE, AKUT ve İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine özellikle teşekkürü borç bildiklerini söyledi.

Konuşmasında, diğer hizmet gruplarının sıkıştırılmış zamanlı ve görev tanımlarına uyarlı masabaşı senaryolarını takdim edeceği bilgisini de veren Tekoğul, her yıl güncellemelerle, afet planlama eğitimleriyle ve tatbikatlarla TAMP-Kocaeli Planının işlevselliğini sağlamaya dönük çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Tekoğul’un konuşmasından sonra AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü’nün koordinesinde tatbikatın icrasına geçildi.

Başiskele İlçe sınırlarında saat 20.30’da 6.3 büyüklüğünde ve 16 km derinlikte meydana gelen deprem sonrası yaşanan süreçlerin senaryolaştırıldığı tatbikat, hasarın Başiskele, Kartepe, Gölcük ve İzmit İlçelerinde yoğunlaştığı öngörüsüyle şekillendirildi.

5 merkezden yapılan canlı bağlantılarla saha aksiyonlarının hizmet gruplarının yöneticilerince izlenebildiği tatbikat, bir buçuk saatte tamamlandı.