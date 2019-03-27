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Tanışma ve Kaynaşma Programı Gerçekleştirildi

İlimiz Tanışma ve Kaynaşma Programı;Seher Erbaş ve Hülya Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tanışma ve Kaynaşma Programı Gerçekleştirildi

27 Mart 2019 Çarşamba 10:47

Kocaeli İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen İlimiz Tanışma ve Kaynaşma Programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ve  Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Portakal Hafız Konağı’nda gerçekleştirilen programa Seher Erbaş ve Hülya Aksoy’un yanı sıra İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın eşi Sevim Doğan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin eşi Aliye Denizci, Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan ve Daire Müdürlerinin eşleri katıldı. 

İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın eşi Sevim Doğan’ın açılış konuşmalarının ardından Hülya Aksoy’un yapmış olduğu konuşmalarında; “Öncelikle Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ a teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bizi bu güzel toplulukta bir araya getirdiği için İl Müftümüze ve eşi Sevim hanıma da teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan mutluluk duydum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın programda yaptığı konuşmalarında ise; “Değerli hanımlar, burada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bu bölgeyi seviyoruz. Daire Müdürlerimizin eşlerinin bir arada olması çok önemli. Birlikten kuvvet doğuyor. Birlikte olacağız ki ulaşamadığımız kimse kalmasın. Biz bayanlar bir arada olduğumuz zaman, el ele verdiğimiz zaman neleri başardığımızı biliyoruz. Bizler anneyiz, kadınız, yuvayı kuruyoruz, eşlerimiz dışarıda iken bütün sorumluluk bizlerde oluyor. Düşünün bu kadar akıllı, zeki kadınların bir araya gelince İzmit’te neler olabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah çok güzel işler çıkar ve çıkıyor da takip ediyoruz. Bundan sonraki günlerde inşallah daha güzel projelere adım atmış olursunuz. Sayın Valimizin değerli eşi başta olmak üzere tüm hanımlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diyen Sayın Seher Erbaş’ın  konuşmalarının ardından İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan,  Diyanet İşleri Başkanlığının ve Vakfının ilimizde gerçekleştirilen çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından program; İzmit İlçe Müftülüğünün Tasavvuf Musikisi topluğu tarafından gerçekleştirilen musiki dinletisi ile devam etti.

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