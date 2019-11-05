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“Tapu ve doğalgaz sorunu çözüme kavuştu“

Mahalle Meclisleri kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hürriyet’te tapu ve doğalgaz sorunu çözüme kavuştu” dedi.

'Tapu ve doğalgaz sorunu çözüme kavuştu'

05 Kasım 2019 Salı 09:05

Mahalle Meclisleri kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hürriyet’te tapu ve doğalgaz sorunu çözüme kavuştu” dedi. Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde gerçekleşen Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

TAPU İÇİN 1210 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

Toplantı öncesi mahalle sakinlerine mahalleye yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu mahallemizin merak ettiği iki konu var. Beyler için tapu, hanımlar için doğalgaz sorunu var. Bu gün baktığımızda Hürriyet, Yavuz Selim ve Ulus mahallerimizde tapularını almak için başvuruda bulunan 955 vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Sözleşmesi yapılma aşamasında olan 108 adet, sözleşmesi tamamlanmış toplamda 80 adet ve tapusun alan toplam 22 vatandaşımız var. Toplamda ise 1210 müracaat sayısı gerçekleşti.  İnşallah bu başvuruların etap etap işlemlerini gerçekleştirecek tapularını vereceğiz.

HÜRRİYET DOĞALGAZ KULLANMAYA BAŞLADI

 PALGAZ’la vardığımız protokolde mevcut çelik hattan beslenebilecek kılcal damarların uzana bildiği kadar bu yıl doğalgaz verilecek verilmeye başlandı. Kullanan vatandaşlarımız da artık var. Çelik hattan beslenemeyen sokaklarımız ise önümüzdeki yıl yapılacak yeni hatla doğalgaza kavuşacak. Burada artık tapu ve doğal gaz sorununu çözmüş bulunuyoruz. Bunun artık nedeni, niçini yok. Başvurusunu yapan tapusunu da, doğalgazına da kavuşacak. PALGAZ’ın yatırım yapması için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sizlerde başvuruda bulunun ki PALGAZ yatırımını hızlandırsın. Yatırım arz talep meselesidir” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı    

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