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Tapu'da Yeni Dönem!

Büyük kolaylık sağlayacak

Tapu'da Yeni Dönem!

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:52

Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.


Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliyetapu harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor. İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor..
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