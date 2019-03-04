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Tapular haftaya verilecek!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2014-2019 dönemi son Meclis toplantısında 35 yıldır beklenen müjdeyi verdi. Köşker, Hürriyet ve Yavuz Selim’de tapuların haftaya dağıtılacağını açıkladı. Tahsis belgesi olanlar tapularına hemen kavuşacak, olmayanlar ise ücret karşılığında tapularını alacak.

Tapular haftaya verilecek!

04 Mart 2019 Pazartesi 15:11

APULAR HAFTAYA VERİLECEK


Meclis toplantısında Hürriyet ve Yavuz Selim’de verilen mücadeleyi dile getiren Başkan Adnan Köşker, tapuların mevcut haliyle verileceğini vurgulayarak, “Hürriyet ve Yavuz Selim’de yaptığımız çalışmada uygulama hazırlandı. Vatandaşlara verdiğimiz sözü yerine getirmek için kadastral olarak tapuları vereceğiz. 6 yıldır bu konuda yoğun bir mücadele verdik. İki mahallenin itirazı vardır Bakanlığa, bundan dolayı geç oldu. Bununla beraber 24 kuruldan onaydan geçmesi uzun bir süreç aldı. 6 yılda 800 dönüm yeri alıp planlayıp bu hale getiren başka bir Belediye yok Türkiye’de. İki Mahallede derneklerimizin, Meclis üyelerimizin büyük emeği var.”dedi.  


SÖZÜMÜZÜ TUTTUK


İki mahalleye verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduklarını ifade eden Başkan Köşker, “2009’da bu sorunu çözeceğiz dedik, gövdemizi taşın altına koyduk. Vatandaşın 40 yıllık hasretine son verdik. Bu dönem 500 dönüm yer aldık bir ay önce de kalan 280 dönümü de bir ay önce aldık. Tapu tahsis belgesi olanlara tapuları hemen vereceğiz, bunun dışında parayla satış yapacağız. Gebze Belediyesi olarak 6 yıl da bunu yaprak tarihe geçtik. Boş alanı herkes yapar ama burası boş alan değil. Böyle bir bölgede bu işi çözmek kolay iş değildi. Cumhurbaşkanımıza, Son Başbakanımız Binali beye, Bakanlarımıza verdikleri destek den dolayı teşekkür ediyoruz. Yapı kayıta başvuranlar tapularını hemen alacak, 
Yapı kayıt belgesine başvurmayanlar Bulundukları ada içerisinde ortaklıklar oluşturarak tapularını alacaklar. Vadeli almak isteyenlere 60 ay taksit yapılacak.”diye konuştu.

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Kartal 4 gün önce

Kirazpınarda hiç bi arsa sahibi size oy vermeyecektir

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Gebzeli 4 gün önce

Gercekmi acaba adnan bey öğle şey yapmazdı ama hayırlısı

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