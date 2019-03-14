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Tapuları Davullu Zurnalı Dağıtalım!

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Yavuz Selim Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tapuları Davullu Zurnalı Dağıtalım!

14 Mart 2019 Perşembe 09:55

Başkan Adayı Dursun, “Gazetelerde görüyorum tapular dağılıyormuş. Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Seçimler henüz yapılmadı, başkan adayı tapu dağıtıyor, öyleyse tüm adaylar toplanıp hep beraber davullu zurnalı tapu dağıtalım” dedi.

BAŞKAN ADAYI TAPU DAĞITIYOR

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun Yavuz Selim Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Recep Dursun, “Kendilerini tüccar, vatandaşı müşteri gören anlayış yine aynı şekilde devam ediyor. Gazetelerde tapu dağıtıyorlar. Ben gibi bir başkan adayı evlerde tapu veriyor. Madem tapular dağıtılıyor, tüm adaylar davullu zurnalı törenle tapuları dağıtalım. Bu insanlarla alay etmekten vazgeçin, bu yapılan mevcut başkanın makamına ayrıca millet iradesine saygısızlık. Buradaki insanlar hak sahibi, müşteri değiller” dedi.

SEÇİM MALZEMESİ YAPMAYIN

Başkan Adayı Recep Dursun sözlerine şöyle devam etti. "İnsanları kandırmaktan vazgeçin, yaptığınız milletin aklıyla alay etmek, tapu konusunu malzeme yapmayın, takke düştü kel göründü, bir tapu iki ayrı fotoğraf dolanıyor. Makama ve millet iradesine saygısızlık. Vatandaşın üzerinde irade yoktur. Buna herkes saygılı olacak. 31 Mart'ta gereken ders verilecek sözümüz söz, bedelini ödemiş olanlara bedelsiz, kısmen veya hiç ödememiş olanlara da emlak beyan değeri üzerinden tapuları vereceğiz. Belediye vatandaşıyla barışacak" şeklinde konuştu.

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