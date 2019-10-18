banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Taraftar Evleri" renklerin kardeşliğini sergiliyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, binalarının dış cephe boyası milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerinden oluşan site, vatandaşların beğenisini topluyor

18 Ekim 2019 Cuma 17:07

Gölcük'de, binalarının dış cephe boyası milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerinden oluşan site, çevredekilerin ilgisini çekiyor. 

Müteahhit Metin Torunoğulları, 2015 yılında yaptırdığı 96 daire ve 6 bloktan oluşan sitedeki binaların dış cephesini, milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerine boyattı. 

Bölgede "Taraftar Evleri" olarak anılan Saniye Torunoğulları Sitesi, yoldan geçenlerin ve sporseverlerin dikkatini çekiyor. 

Müteahhit Metin Torunoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyi futbolu çok sevdiği için gerçekleştirdiğini belirtti. 

Futbol sahalarında zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığına işaret eden Torunoğulları, şunları söyledi:

"Spor terörü nedeniyle bir slogan geliştirmek istedim ve insanların, taraftarların bir arada yaşamasını istedim. 'Biz birlikte oturmayı öğrendik, siz de birlikte seyretmeyi öğrenin' diye slogan geliştirdim ve böyle bir taraftar sitesi yapmak istedim. 6 bloktan oluşuyor. Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve milli takım olmak üzere. Bu takımların bütün maçlarını bina sakinleri beraber izliyorlar. Burada oturan bina sakinleri, tuttukları takımların renkleri taşıyan binalardan daire aldılar ama kiracılar için fark etmiyor. Boş olan daireyi tutuyorlar." 

Site yöneticisi Erol Dağcı da 2015 yılının Ağustos ayında dairesini teslim aldığını kaydederek, "Taraftar sitesi adını almasının nedeni ise bütün takımların taraftarlarının kaynaşması. Sitenin bahçesinde futbol sohbetleri güzel bir ortam oluşturuyor. Sitemize çok talep var. Oturmak isteyen kiralamak isteyen, satın almak isteyen oluyor." diye konuştu.  








 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesini Onurlandıran ödül Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesini Onurlandıran...
Cumhuriyet Anadolu Lisesinden harekâta destek! Cumhuriyet Anadolu Lisesinden harekâta destek!
İYİ Gençlik'den 29 Ekim çıkartması İYİ Gençlik'den 29 Ekim çıkartması
DİLOVASI'DAKİ KOKUNUN SEBEBİ ÇÖZÜLDÜ DİLOVASI'DAKİ KOKUNUN SEBEBİ ÇÖZÜLDÜ
Sıfır Atık Projesi Sürüyor Sıfır Atık Projesi Sürüyor
Anadolu erenleri aynı zamanda alperendir Anadolu erenleri aynı zamanda alperendir
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesini...
Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi”nde Emeği Bulunan; İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Personellerine...

Haberi Oku