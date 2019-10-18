"Taraftar Evleri" renklerin kardeşliğini sergiliyor

Gölcük'de, binalarının dış cephe boyası milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerinden oluşan site, çevredekilerin ilgisini çekiyor.

Müteahhit Metin Torunoğulları, 2015 yılında yaptırdığı 96 daire ve 6 bloktan oluşan sitedeki binaların dış cephesini, milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerine boyattı.

Bölgede "Taraftar Evleri" olarak anılan Saniye Torunoğulları Sitesi, yoldan geçenlerin ve sporseverlerin dikkatini çekiyor.

Müteahhit Metin Torunoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyi futbolu çok sevdiği için gerçekleştirdiğini belirtti.

Futbol sahalarında zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığına işaret eden Torunoğulları, şunları söyledi:

"Spor terörü nedeniyle bir slogan geliştirmek istedim ve insanların, taraftarların bir arada yaşamasını istedim. 'Biz birlikte oturmayı öğrendik, siz de birlikte seyretmeyi öğrenin' diye slogan geliştirdim ve böyle bir taraftar sitesi yapmak istedim. 6 bloktan oluşuyor. Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve milli takım olmak üzere. Bu takımların bütün maçlarını bina sakinleri beraber izliyorlar. Burada oturan bina sakinleri, tuttukları takımların renkleri taşıyan binalardan daire aldılar ama kiracılar için fark etmiyor. Boş olan daireyi tutuyorlar."

Site yöneticisi Erol Dağcı da 2015 yılının Ağustos ayında dairesini teslim aldığını kaydederek, "Taraftar sitesi adını almasının nedeni ise bütün takımların taraftarlarının kaynaşması. Sitenin bahçesinde futbol sohbetleri güzel bir ortam oluşturuyor. Sitemize çok talep var. Oturmak isteyen kiralamak isteyen, satın almak isteyen oluyor." diye konuştu.