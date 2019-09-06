Tarhan Beylikbağı'nın ilçe olması için teklif verdi

Gebze Beylikbağı’nda bulunan 7 mahalleyi kapsayan bir İlçe oluşturulmasını öngören bir Kanun Teklifi hazırlayan CHP Kocaeli Miletvekili Tahsin Tarhan, teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Beylikbağı bölgesindeki 7 Muhtarlığın ortak talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Beylikbağı’nda bulunan 7 mahalleyi kapsayan bir İlçe oluşturulmasını öngören bir Kanun Teklifi hazırlayan Tarhan, teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

7 MAHALLE MUHTARI İSTEDİ TARHAN MECLİSE TAŞIDI

Beylikbağı, Ulus, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Cumhuriyet, Adem Yavuz ve Hürriyet mahalle sakinleri bölgenin yapısı itibariyle iskan, okul, sağlık, temizlik ve ulaşım gibi konularda yetersiz yatırım aldıklarını ve ilçe olmak istediklerini Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’a iletti,

Tarhan, bu çağrıya sessiz kalmadı ve 7 mahalleyi kapsayacak Beylikbağı’nın ilçe olması ile ilgili Kanun teklifi hazırlayarak, Meclis Başkanlığı’na sundu. Tarhan, “Beylikbağı bölgesi İlçe olması halinde 5393 Sayılı Belediye Kanunca belirlenen Belediye olma şartlarının tamamını da karşılamaktadır.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Beylikbağı’nın ilçe olması ve bu vesile ile vatandaşlarımızın eksik kaldığı kamu hizmetlerine doğrudan ve daha hızlı ulaşması öngörülmektedir.” Dedi.

BEYLİKBAĞI İLÇE OLMAK İSTİYOR

Tarhan, “Kocaeli ilinin Beylikbağı bölgesinde 7 Mahallemizin Muhtar, sivil toplum örgütleri vatandaşlar ve ihtiyar heyetlerinin de onaylarını alarak bölgenin ilçe olması ile ilgili gerekli girişimleri yapmışlardır.

Beylikbağı bölgemizde 83.000 vatandaşımız ikamet etmektedir. Bölge aynı zamanda sanayi bölgesi olması sebebiyle sürekli olarak göç almaktadır.

Sanayi kollarında hizmet veren bir çok fabrikayı sınırları içerisinde bulundurması ile birlikte tarihi bir öneme sahip olan Hünkar Çayırı, Gebze Teknik Üniversitesi, bir çok kütüphane ve sağlık merkezleri Beylikbağı bölgesinde bulunmaktadır.

Ayrıca sürekli göç aldığı için çarpık kentleşmeyi önlemek için acil önlem alınması gereken bölgemizdir. İlçe olması halinde kamu hizmetlerine ve yatırımlara daha etkin bir şekilde ulaşılacağı ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceği düşünülmektedir.” Dedi.

TEKLİF HAZIR SON SÖZ MECLİSİN

Tahsin Tarhan, “7 Mahalle muhtarımız vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların da onayını alarak İlçe olmak istediklerini dile getirdiler. Bunun için bizlere yazılı bilgilendirme de yaptılar. Kanun Teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduk.

Meclis açıldığında teklifin görüşülmesi ve onay alması için gerekli girişimleri de yapacağız. Umarım bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın haklı talepleri Meclis’te karşılığını bulacaktır” dedi