Tarhan Hünkâr Çayırı'nı sordu!

23 Haziran 2017 Cuma 15:48
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, daha öncede dile getirdiği Hünkar Çayırı’nın ranta açılmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde konunun takipçisi olmaya devam ediyor. Tarhan, Kocaeli Kamuyu tarafından yakından takip edilen konuyu Yazılı Soru Önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getirildi. Tarhan, “Devlet Malzeme Ofisi tarafından Özelleştirme İdaresi aracılığı ile Hünkar Çayırı’nın satışa çıkartılması, daha sonra İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile Tuzla Belediyesinin, Tuzla Piyade Okulu içerisinden, 10 metre genişliğinde 1. Derece sit alanı olmasına rağmen Hünkar çayırına yol açması, alanın rant istismarcılarına açılacağı endişesini tekrarlamıştır. Hünkar Çayırı’nın ranta açılması kabul edilemez ” dedi. FATİH SULTAN MEHMET HAN’A YAKIŞIR PROJE Tarhan, “Hünkar Çayırı’nın, Fatih Sultan Mehmet Han’a yakışır güzel bir projeyle bütün Gebze’nin ve bölgenin hizmetine sunulması gerekir. Bir çok tarihi ve kültürel değere sahip yapıların görmezden gelinerek yok edilmesine izin vermeyeceğiz” Dedi. Tarhan, verdiği yazılı soru önergesi ile Hünkar Çayırı’nın özelleştirme kapsamında çıkarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca 1. Derece sit alanı olmasına rağmen Hünkar Çayırı’na açıldığı iddia edilen yol ile ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlatılmalıdır” dedi. NELER SORDU? Devlet Malzeme Ofisi tarafından Özelleştirme İdaresi aracılığı ile Hünkar Çayırı’nın satışa çıkartılması, daha sonra İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile Tuzla Belediyesinin, Tuzla Piyade Okulu içerisinden, 10 metre genişliğinde 1. Derece sit alanı olmasına rağmen Hünkar çayırına yol açması, alanın rant istismarcılarına açılacağı endişesini tekrarlamıştır. Tarihi öneme sahip olan Hünkar Çayırı’na Tuzla Piyade Okulu alanı içerisinden, 1. Derece sit alanı olmasına rağmen, yol açıldığı iddiası doğru mudur? 1. Derece sit alanı olmasına rağmen Hünkar Çayırı’na açıldığı iddia edilen yol ile ilgili sorumlular hakkında idari işlem başlatılmış mıdır? Gebze ilçesi 4 ada, 40 parselde 195.763,88 m2 yüzölçümüne sahip Hünkar Çayırı’nın özelleştirme kapsamından çıkarılması düşünülmekte midir? Daha önce satışı iptal edilen Hünkar Çayırı’nın, Fatih Sultan Mehmet Han’a yakışır güzel bir projeyle bütün Gebze’nin ve bölgenin hizmetine sunulması düşünülmekte midir? Hünkar Çayırı üzerindeki rant çıkarcılarını engellemek ve Üniversitelerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu alanın Gebze Teknik Üniversitesine tahsisi düşünülmekte midir?
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