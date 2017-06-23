Tarhan Hünkâr Çayırı'nı sordu!

Gebze’de satılması gündeme gelen, ancak sıkıntıların bitmediği tarihi Hünkar Çayırı, TBMM’de bir kez daha soru önergesi oldu. Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Hünkar Çayırı ile ilgili soru önergesi verdi.