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Tarhan'dan internet alt yapı açıklaması

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, İlçe Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Muhtarları ziyaret eden Tahsin Tarhan, bölgenin Bilişim Hizmetlerinin alt yapı yetersizliği ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Tarhan'dan internet alt yapı açıklaması

20 Şubat 2018 Salı 10:33

21 YÜZYILDA KOCAELİ’NİN YARISINDA İNTERNET YOK

 Tahsin Tarhan “Tüm dünya teknoloji çağını yaşıyor. Her geçen gün yeni gelişmelere tanıklık ediyoruz. Sanayinin başkenti Kocaeli’nin Darıca, Dilovası, Gebze ve Çayırova bölgelerinde yani Kocaeli’nin yarısında İnternet alt yapı sistemleri yetersiz. Bankacılıktan tutun, bütün online işlemler sürekli aksaklık yaşıyor. Tüm Türkiye’de fiber optik alt yapının olduğunu iddia edenler, Kocaeli’nin bu bölgelerini sanıyorum görmek istemiyorlar. Bilişim yatırımları nerelere yapılıyor. Hangi ölçütler göz önüne alınıyor hepsinin takipçisi olacağız.” Dedi.

 ALT YAPISI OLMAYAN BÜTÜN SİSTEMLER ÇÖKMEYE MAHKÜMDUR

Tahsin Tarhan “Türkiye’de maalesef 2002 yılından bu yana önce yapalım sonra düzeltiriz anlayışı süre geliyor. Bir şeyler yapılmak isteniyor ancak sadece yaptık oldu anlayışıyla yapılıyor. Daha sonra çok yüksek maliyetli işler vatandaşın cebini vuruyor. Alt yapısı sağlam yapılmamış, gelişen teknolojide yerini almayan malzemelerin kullanıldığı sistemler olduğu için Çayırova – Gebze bölgesinde İnternet sistemi çökmüş durumdadır.” Dedi.

 

ÇAĞI YAKALAMAZSANIZ, ÇAĞ DIŞI KALIRSINIZ

 Tahsin Tarhan “Teknolojide mutlaka çağın gereksinimleri yerine getirilmelidir. Alt yapısıyla, erişimiyle, elektriği ve sistemiyle problem çıkartmayacak düzenlemeler yapılmalıdır. İnternetin hayatımıza girmesiyle dünya daha da küçülmüş, yaşamımızın belirli bir oranı internet erişimi üzerine kurulmuştur. Bu gerçeklerden uzak bir sistem kurmak ya da vatandaşınıza bu hizmeti sağlayamamak sizleri çağını yakalayamaz duruma düşürür. Hiçbir vatandaşımız bu durumu hak etmemektedir.” dedi

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