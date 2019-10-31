Tarhan,“Gebze Metrosu, sorun yumağı haline geldi“açıklaması

BAKANALIĞA DEVREDİLDİ AMA DEVRİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ BELLİ DEĞİL

Tahsin Tarhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Metrosu’nun yapımı için Ulaştırma Bakanlığına talebini iletti ve Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bu talep onaylandı. Ancak, “Gebze Metrosu’nu Bakanlık yapacak, Büyükşehir Belediyesi buraya harcayacağı paradan tasarruf edecek” söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Konu Kocaeli Kamuoyunda tartışılmaya başladığı zaman Ulaştırma Bakanının yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiştik. Sayın Bakandan gelen cevap Kocaeli’de yetkililerin açıkladığı gibi değil.

5 MİLYAR TL MALİYETTEN KURTULDUK SÖYLEMİ YANLIŞ.

Sayın Bakan Gebze Metrosu’nun yapımı ile ilgili aynen şöyle diyor “Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak protokol ile devrin şekli ve içeriği (yapım, araç alım, müşavirlik, kamulaştırma gibi işlerin hangi tarafça yapılacağı, mevcut sözleşme veya yeniden ihale şeklinde yapılıp yapılmayacağı” belirlenecektir.

Yani top Bakanlıkta, Gebze Metrosu’nu Bakanlık yapacak diye bir şey yok. Henüz protokol imzalanmamış. Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gerekenler belirlenmemiştir. Burada Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken yüksek maliyetli işler olabilir.” Dedi.

ADLİYE DURAĞININ İSTİMLAK EDİLEMEDİĞİ DOĞRU MU

Tarhan, “İlk aşamasından bugüne kadar bir çok sorun yaşanan Gebze Metrosunda asıl çileyi vatandaş çekiyor. Kentin tam ortası şantiye alanına çevrildi. Bununla birlikte bu çalışmaların ne zaman biteceği ile ilgili kesin bir bilgi de yok.

Kamuoyunda Gebze Metrosu ile ilgili birçok usulsüzlük duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi de Adliye Durağının olduğu yerde gerekli ücret yatırılmadığı için istimlak işleminin yapılamadığı konuşuluyor. Bu iddia doğru ise çok vahim bir durum söz konusudur.” Açıklamalarında bulundu.