Tarhan’ın Satılacak Araziler Hakkında Açıklaması

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 20 ilde toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsa satışa sunuldu. Muhammen bedeli toplam 974 milyon lira olan arsaların "açık artırma" yöntemiyle satılacak olmasıyla ilgili; Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Ekonomik Krizi Toprak Satarak Aşacağını Sanan Miras Yedi Anlayışına karşıyız” dedi.

ÖNCE GEBZE ASKERİ KIŞLASI İLE DARICA ASKERİ KIŞLASI ŞİMDİ TARIM ARAZİLERİ

Tahsin Tarhan, “Maalesef Kocaeli’de vatandaşın nefes aldığı yeşil alanlar 3 senedir satıldı satılacak ikilemi arasında gidip geliyor.

Daha ÖNCE Toki eliyle Gebze Askeri Kışlası ve Darıca Askeri Kışlası’nın satılacağı, Büyük Şehir Belediyesi’ne devredileceği gündeme geldiğinde bu alanların halkın nefes aldığı yeşil alanlar olduğunu ve değerlendirilecekse oana göre değerlendirilmesi gerektiğini defalarca dile getirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşımıştık.

Kamuoyu baskısı ve oluşan ortak muhalefetle bu yanlıştan vazgeçenler şimdi de Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma alanlarıyla, Dilovası'ndaki diğer tarım niteliğinde imarlı arsaları satışa sunuyorlar.

Defalarca söyledik tekrar söylüyoruz. Satarak Değil Üreterek, Kaynak Yaratılmalıdır.” Dedi

MİRAS YEDİ YÖNETİM ANLAYIŞINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Tahsin Tarhan, “İktidar ülkeyi sürüklediği ekonomik buhrandan kurtulmanın yollarını arıyor. Bu çok doğal ve olması gereken. Ancak bunu gerçekleştirirken bu zamana kadar yaptığı hatalardan ders çıkarmalıdır.

Özelleştirme adı altında Türkiye’nin üretim yapan bütün fabrikaları ve ağır sanayi kuruluşları satıldı. Limanlar, Madenler, Bankalar her şey yabancı sermayenin eline geçti ve üretmeden tüketen, elde ettiği geliri betona yatıran bir Türkiye yaratıldı.