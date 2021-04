Tarih bilincimizi her zaman canlı tutmalıyız. Tarih, bizim geçmişimizdir, anılarımızdır… Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır. Pandemi dolayısı ile evlere kapandığımız ilk günlerden itibaren, hatıralarımı yazarak, tarihe not düşüyorum. Geçmiş anılarımızı hatırlayarak yaşadığımız bugünlerde, tarih bilincinin önemine bir kez daha değinmek istiyorum. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır…

***

Daha önce tarih bilinci ve Tekalifi Milliye Emirleri ile ilgili yazdığım makalemi sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. Birlikte yeniden okuyarak anılarımızı tazeleyelim…

Tekalifi Milliye Yasası, Sakarya Meydan Muharebesi için çıkartılmıştı. Devlet bölgeyi tarihi milli park ilan ederek çok büyük yatırımlar yapmış.

https://m.youtube.com/watch?v=z_Yq293Zo-g

Korona virüsü ile ilgili mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyası, tarihi bir gerçeği de gün yüzüne çıkartıp, kamuoyunda konuşulmasına vesile oldu.

Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üç yıldan beri yaptığımız araştırma ve çalışmaların ayrıntısını www.sakaryazaferi.com sayfamızda bulabilirsiniz.

Tekalifi Milliye Yasası kapsamında gerçekleşen en büyük hizmet, İnebolu Limanı'ndan alınan askeri cephane Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara’ya getirilmiş buradan Sakarya Meydan Muharebesi cephesine gönderilmiş. Bu yol İstiklal Yolu adı ile tarihi millipark ilan edilmiş. Devri Alem Belgesel Programı ve BRTV ortak 13 Mart 2020 tarihin de İstiklal Yolu Belgeseli çekmiştik.

https://www.facebook.com/brtv78/videos/2668257873406006/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&d=w&vh=e&extid=g7VxHmo3YZt1J1NE

Sakarya Meydan Muharebesi Nerede Yapıldı?

Tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisi olan 1683 yılında başlayan Viyana Bozgunu, 238 yıl sonra durdurulduğu 23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 1921, yılında sona eren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun başlangıcı olan Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde İngiliz destekli Yunanlılara karşı yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında çok önemli katkı sağlayan Tekalifi Milliye Yasası'nın, korona virüsü salgını ile gündeme gelmesi tarihi geçmişin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

2015 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Polatlı ve Haymana Bölgesi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzası ile tarihi milli park ilan edilmiş, bölgeye çok büyük yatırımlar yapılmış, toplu şehit mezarları bulunup şehitlik ve anıtlar yapılmış, müzeler kurulmuştur.

Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız bir başka belgesel;

https://m.youtube.com/watch?v=i-0MeZbQnGM



Tekalif-i Milliye Emirleri İle İlgili Basında Yer Alan Bilgi Notu

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yeni corona virüs tedbirleri açıklandı. Açıklama esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tekalif-i Milliye emirlerine değinildi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Tekalif-i Milliye emirleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Tekalif-i Milliye emirleri hakkında merak edilenler...

Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler), Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NELERDİR?

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak. Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak. Sahipsiz bütün mallara el konacak. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. "Tekâlif-i Milliye Emirleri" çok kapsamlı olup bir taraftan aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekte, diğer taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı öngörmektedir.

Her ilçede kaymakamın başkanlığında malmüdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri üyelerden oluşan Tekâlif-i Milliye Komisyonları (Milli Yükümlülükler Komisyonları) Kurulacaktır. Bu komisyonlara o yörenin Müdafaa-i Hukuk Dernekleri merkez kurulundan iki üye ile köylerde imamlar ve muhtarlar tabii üye olarak katılacaklardır. Tekâlif-i Milliye Komisyonları derhal toplantılara başlayacak ve hiçbir komisyon üyesine hizmetleri karşılığı ücret ödenmeyecektir. Ayrıca her komisyon iki ay süre ile askeri hizmetleri ertelenmek üzere altı memur çalıştıracaktır. (kaynak milliyet gazetesi)