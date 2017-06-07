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Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır

Bengitürk tv de Özlem Üzenir in hazırlayıp sunduğu Tarihden bir Tutam adlı canlı yayın programında tarihi ipek yolu konuşuldu.

Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır

07 Haziran 2017 Çarşamba 08:57

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İsmail Kahraman; "Programa kırkızistanlı akademisyen ve belgeselci Yar Doç dr Şurubi Kayhan hanımda katılarak türk dünyasında kadın olgusu ve geleneklerin önemini anlattı.5 mayıs 2017 pazartesi günü Saat 14 de Bengitürk tv sütüdyolarında gerçekleşen canlı yayın programı büyük ilgi gördü izleyicilerin sorularınızda cevaplandırdık. Programda Türkçe konuşan ülkeler konseyinin daveti ile 22 nisan 5 mayıs tarihlerinde devri alem belgesel program yapımcısı olarak katıldığım Türkiye. Azerbaycan. Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Moderin ipek yolu turu ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdin  ipek yolu sayesinde türk islam medeniyetinin dünyaya yayılıp tanındığını açıkladım. Programdan sonra program sunan Özlem hanım ve Kırgız akademisyen Şurubi hanıma Tunadan bir tarih akar kitap ve belgesrl şeyimizi hediye ettim.Tarih masa başında değil tarihin yazıldığı yerlerde araştırılıp belgeselleştirilmeli."dedi.
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