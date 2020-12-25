Tarih Boyu Türk Macar ilişkileri Konferansı ve Tuna Boylarına Kültür Yolculuğu

Macar Ellerin de Osmanlı İzleri

Türk Macar ilişkileri konferansını dinlerken 15 yıl önce Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgesel çektiğim günleri hatırladım. Osmanlının 145 yıl hüküm sürdüğü Macar elleri deyince gönül telim titrer, aklıma nazlı Budin, Gülbaba, Galiçya Şehitliği gelir.

Budin Kalesi’ndeki Kızılelma Kalesi ve kaleyi savunurken şehit olan son Osmanlı paşası Abdurrahman Abdi Paşa’nın mezar kitabesinde Macarlar tarafından yazılan, “kahraman, mert ve yiğit bir düşmandı” diye başlayan kitabesi gelir. Macaristan’da Zigetvar Kalesini alırken vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ı hatırlar, Tuna boylarını düşünürüm.

Budin Kalesi eteklerinde bir işaret fişeği gibi duran Budin Kalesi’ni fethederken şehit olan akıncı beylerinin Macarlar tarafından korunan mezar taşları size çok şeyler söyler. Gülbaba’nın dile gelip “neredesiniz” diye sorduğunu duyar gibi olursunuz.

Tuna Nehri’nin ikiye böldüğü Buda ve Peşte Osmanlı’nın nazlı Budin’i 1916’da Birinci Dünya Harbi’nde şehit olan yüzlerce Galiçya şehitlerini sinesinde barındırır. Aziz şehitlerimiz için Fatiha okuyarak nazlı Budin’den ayrılıp Estergon Kalesi’ne giderken Yahya Kemal’in şiirini terennüm ederek Tuna boylarında belgesel tadında yolumuza devam ediyoruz.

“Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle”

Estetiğin Kalesinde Akıncı Beyleri

Biz Tuna’dan bir yaz günü geçmedik. Soğuk bir sonbahar günüydü, yapraklar sararmış, hüznümüze hüzün katıyor, yağan yağmur gözyaşımıza katılıyor.

“Estergon Kalası bre dilber aman” diyerek Estergon Kalesi’ne çıkıp Tuna Nehri’ni seyredip Safiye Ayla’nın ünlü Romanına konu olan ve adını veren Tuna üzerindeki Ciğerdelen Köprüsü ve şehrini seyredip Tuna Nehri kenarında minaresi yıkık camide akşam namazlarımızı kılıp şüheda ve ecdadın ruhuna Fatiha okuyoruz.

Mohaç ve Pec’e Gidiyoruz

Belgesel tadında Macar ellerindeki gezimize devam ediyoruz. Tuna Nehri’nden ayrılıp Macar ovalarına yola çıkarken, Yahya Kemal adeta dile gelip şiiri ile bize eşlik ediyor.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Evet, tarihin seyrini değiştiren Mohaç Meydan Muharebesi’nin yapıldığı bölge ipek anlamına gelen ünlü tarihçi Peçevi’nin memleketi Peç’te kilise yapılan büyük meydandaki caminin hüznüne ortak oluyoruz. Mahalle arasında tek minareli camide namazlarımızı kılıp şüheda ve ecdadın ervahı için dualar ederek vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz

Bir Cihan Güneşinin Battığı Zigetvar Kalesi’ndeyiz

Macar elleri Osmanlı Türk tarihi açısından çok önemli gezmekle anlatmakla bitmez.

Batılıların Muhteşem Süleyman dediği Kanuni Sultan Süleyman çok hastadır, doktorları sefere çıkmasını istemez, o kararlıdır. Hasta hali ile ordunun önünde Macar ellerindeki Zigetvar Kalesi’ni fethetmek için aylarca yol gider Zigetvar Kalesi’nin fethinden iki gün önce vefat eder. İç organları buraya gömülür, üzerine türbe ve cami yapılır. Zigetvar Kalesinin içerisine muhteşem bir cami yapılır.

Zigetvar Kalesi’nin içindeki cami müze yapılmış minaresi yıkılmış caminin içinde Kanuni Otağı çadırı var. Cami içinde ezan okuyup namazlarımızı kılarak Kanuni ve şehitler için Kur’an okuyoruz.

Kanuni’nin vefat ettiği yeri güçlükle buluyoruz. Türbe ve cami çoktan yıkılmış, kilise yapılmış ancak Macar Devleti tarafından çok geniş bir alana Kanuni Parkı yapılarak tarihe saygı gösteriliyor.

Duygu yüklü olarak Macar ellerinden ayrılıp Tuna’dan bir tarih akar kitabı ile Macaristan’da Osmanlı medeniyeti belgeselini çekerek ecdadımıza vefa borcumuzu az da olsa ödemenin huzuru içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz .

Gebze’de Tarihe Işık Tutan Konferans

Gebze’de Türk Macar İlişkileri Konferansı Haberi

Gebze’de önceki gün çok güzel bir kültür etkinliği gerçekleştirildi gazetemiz www.gebzegazetesi.com’da yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/.../gebzede-turk-macar...

Tük Macar İlişkileri Konferansı

Gebze Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Doç. Dr. Şefaattin Deniz hocanın düzenleme kurul başkanlığında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın Türk Macar ilişkileri konulu konuşması, Gebze Kültür Merkezini dolduran öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Tarihçi Yazar Resul Orman’ın büyük çabaları ile gerçekleşen Türk Macar ilişkileri Konferansında konuşan Mimar Sinan Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın konuşmaları sayesinde öğrenciler ayrıntılı bilgi edindiler. Gebze Kültür Merkezinde, Tarihçi Yazar Resul Orman’ın moderatörlüğünde dün gerçekleştirilen Türk Macar ilişkileri ile ilgili konferanstan sonra Gebze Hünkar Çayırı’nda inceleme yapıldı. Gerek konferans ve gerekse Hünkar Çayırı’ndaki kültür gezisi gazetemiz www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı. Mimar Sinan Üniversitesi rektör yardımcısı Süleyman Kızıltoprak, Hünkar Çayırı ile ilgili önemli açıklamalar yaparak “burayı herkesin ziyaret etmelidir” dedi. Resul Orman’dan Teşekkür Programla ilgili bir açıklama yapan tarihçi yazar Resul Orman “Program öncesi ve sonrasıyla desteklerini eksik etmeyen düzenleme kurulunun diğer kıymetli üyeleri Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Belediyesi Kültür Müdürü Carulla

h Recai Er ve Kültür Müdürlüğü ailesine, Gazeteci Yazar İsmail Kahraman, Eğitimci Yazar Osman Taşkın, Eğitimci Yazar İbrahim Erdem, İlknur İrtegün teşekkürü bir borç biliyorum”. Dedi.























