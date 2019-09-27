Tarih Öğretmeninden şok eden ölüm Dün yaşanan depremden acı kayıp

27 Eylül 2019 Cuma 11:19

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz'dan en acı haber geldi. Elde edilen bilgilere göre dün yaşanan depremde öğrencilerini kontrol ettikten sonra fenalaşan ve akabinde Medical Park Gebze Hastanesi'ne kaldırılan Tarih Öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası olan Eryılmaz'ın kalp hastası olduğu ve 5 gün sonrası için ameliyat günü aldığı öğrenildi. Eryılmaz'ın naaşı bugün Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirilerek helallik alınacak ve ardından Cumartesi günü memleketi Kırıkkale'de defnedilecek