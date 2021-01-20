Tarih Ve Kültürümüzü Koruyup Yaşatalım

Gebze Yörükler Obası Sığırlık merasında çektiğimiz belgesel kaybolan değerimiz. Yörük Kültürü festival ve panelinde gösterilecek tarihi fotoğraflar sergisi açılacak . Bölgede 700 yıllık tarihi geçmişi olan Yörük kültürü tanıtılacak.

Gazeteci ve belgeselci olarak 40 yıldan beri araştırma yapıp arşiv topladığımız Orhangazi döneminde bölgeye yerleştirilen Denizli köyü yakınlarındaki Sığırlık Merası yörükleri ile ilgili bugün Gebze Yörük Türkmen Derneği tarafından Gebze’de Yörük Toyu festivali ve paneli düzenleniyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünün de desteklediği festival ve panele aralarında Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net gibi bir çok resmî ve özel kurumda destek veriyor.

Gebze kapalı spor salonunda düzenlenecek festivalde birçok etkinlik düzenlenecek. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık arşivlerinde yer alan bilgi ve belgelerden yararlanarak hazırladığımız Sığırlık Merası yörükleri kitap ve belgesel ile araştırmalar yapıp kaybolan değerimiz yörük kültürü www.yorukkulturu.com web sayfasında araştırmacıların bilgisine sunuldu.

Tarihi İpek Yolu Sığırlık Merasından Geçiyor

Denizli göleti üstündeki Sığırlık merası yörükleri ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimi yaparken aslen Denizli köyünden olan 70 yaşındaki Halil Denizli tarihi İpek yolunun Sığırlık bölgesi büyük yelkenliden geçtiğini Han yeri diye bir bölgenin bulunduğunu açıkladı. Bölgede tarihi araştırmalar yapılmasını istedi .

Gebze yörük Türkmen Derneği 20 Ocak 2019 Pazar. Bugün Gebze kapalı spor salonunda öğleden sonra düzenlenecek Yörük kültürü festival ve toyuna tarih ve kültüre meraklı herkesi davete ediyor. Devri Alem belgesel programı aldı ile hazırladığımız belgeselin linkini sizlerle paylaşıyoruz.



https://m.youtube.com/watch?v=KRONDTv3kq0





