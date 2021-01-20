banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarih Ve Kültürümüzü Koruyup Yaşatalım

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önce facebook`ta paylaştığı makalesini sizlere sunuyoruz..

Tarih Ve Kültürümüzü Koruyup Yaşatalım

20 Ocak 2021 Çarşamba 09:58

 
Gebze Yörükler Obası Sığırlık merasında çektiğimiz belgesel kaybolan değerimiz. Yörük Kültürü festival ve panelinde gösterilecek tarihi fotoğraflar sergisi açılacak . Bölgede 700 yıllık tarihi geçmişi olan Yörük kültürü tanıtılacak.
Gazeteci ve belgeselci olarak 40 yıldan beri araştırma yapıp arşiv topladığımız Orhangazi döneminde bölgeye yerleştirilen Denizli köyü yakınlarındaki Sığırlık Merası yörükleri ile ilgili bugün Gebze Yörük Türkmen Derneği tarafından Gebze’de Yörük Toyu festivali ve paneli düzenleniyor.
İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünün de desteklediği festival ve panele aralarında Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net gibi bir çok resmî ve özel kurumda destek veriyor.
Gebze kapalı spor salonunda düzenlenecek festivalde birçok etkinlik düzenlenecek. İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık arşivlerinde yer alan bilgi ve belgelerden yararlanarak hazırladığımız Sığırlık Merası yörükleri kitap ve belgesel ile araştırmalar yapıp kaybolan değerimiz yörük kültürü www.yorukkulturu.com web sayfasında araştırmacıların bilgisine sunuldu.
Tarihi İpek Yolu Sığırlık Merasından Geçiyor
Denizli göleti üstündeki Sığırlık merası yörükleri ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimi yaparken aslen Denizli köyünden olan 70 yaşındaki Halil Denizli tarihi İpek yolunun Sığırlık bölgesi büyük yelkenliden geçtiğini Han yeri diye bir bölgenin bulunduğunu açıkladı. Bölgede tarihi araştırmalar yapılmasını istedi .
Gebze yörük Türkmen Derneği 20 Ocak 2019 Pazar. Bugün Gebze kapalı spor salonunda öğleden sonra düzenlenecek Yörük kültürü festival ve toyuna tarih ve kültüre meraklı herkesi davete ediyor. Devri Alem belgesel programı aldı ile hazırladığımız belgeselin linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=KRONDTv3kq0












Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tarih Kültür ve Doğa Katliamı Dursun Tarih Kültür ve Doğa Katliamı Dursun
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından Önemli Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından Önemli Açıklama
Atatürk’ün Tavşancıl`ı Ziyaret Ettiği Fotoğraflar Yayınlandı Atatürk’ün Tavşancıl`ı Ziyaret Ettiği Fotoğraflar...
Ölü Bulunan Doktor İçin Cenaze Töreni Ölü Bulunan Doktor İçin Cenaze Töreni
Milli fırkateyn TCG İstanbul 23 Ocakta denize indiriliyor Milli fırkateyn TCG İstanbul 23 Ocakta denize indiriliyor
İzmitteki fuar gölü buz tuttu İzmitteki fuar gölü buz tuttu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tarih Kültür ve Doğa Katliamı Dursun
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 1 yıl önce facebook`ta paylaştığı...

Haberi Oku