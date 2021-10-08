banner673
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihçi Kankal Esad Sayduk'un Babasını Yazdı

Kocaeli ve bölgemiz tarihi ile ilgili yazıları ile tanınan Tarihçi Recep Kankal, merhum Gebze Belediye Başkanı Esad Sayduk Bey’in babası Giritli Rifat Bey’in hayatını ünlü tarih dergisinde kaleme aldı.

Tarihçi Kankal Esad Sayduk'un Babasını Yazdı

08 Ekim 2021 Cuma 09:25

 

Yedikıta Dergisi’nin 158. sayısında (Ekim 2021) ilk defa kaleme alınan yazıda Osmanlı’ya çinkografi tekniğini getiren Mehmed Rifat Bey’e yer verildi. Mehmed Rifat bir dönem Gebze’de de bulunmuş, tarım aletlerinin Gebze’ye gelmesine vesile olmuş, hatta doktorluk da yapmış bir isimdir. Esad Sayduk Bey vefat ettikten sonra vasiyet olarak babası Mehmed Rifat’ın isminin İlyas Bey Camii yanındaki hastahaneye verilmesini istemişti.

Osmanlı döneminde de önemli görevlere getirilen Mehmed Rifat Bey kendi başına Gebze2de çinkografiyi öğrenmişti. Çinkografi, fotoğrafçılıkla ilgili teknik bir gelişme neticesinde icat edilmişti. Bu metot, klişelerle değil kimyasal yollarla, o dönemin ifadesiyle “ecza” ile uygulanmaktaydı. Aynı usul, temel manada günümüz matbaacılığında halen geçerlidir. Çinkografi tekniği gelişmeden önce, litografi (taş baskı) usulüyle basılan karikatür ve tablolar, her tarafa yayılmıştı.

19. yüzyılın sonlarında, Osmanlı topraklarında dergi ve gazetelerde kullanıldığını öğrendiğimiz bu tekniği, uygulayan ilk isimlerden biri, Mehmed Rifat Bey olarak bilinir. Resimli Gazete Salnamesi’ne göre, Türkiye’nin ilk çinkografı Mehmed Rifat’tır.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
EŞME’YE BÜYÜK YATIRIM EŞME’YE BÜYÜK YATIRIM
Zabıtadan Kahvehane Denetimleri Zabıtadan Kahvehane Denetimleri
Encümende 7 Taşınmazın Satışı Yapıldı Encümende 7 Taşınmazın Satışı Yapıldı
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Çayırova'da Baca Yangını! Çayırova'da Baca Yangını!
İstanbul'daki Askeri Müzeyi Gezdiniz mi? İstanbul'daki Askeri Müzeyi Gezdiniz mi?
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

EŞME’YE BÜYÜK YATIRIM
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme’de Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku