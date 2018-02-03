Tarihçiler, 2. Abdülhamit’i anlatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 5 Şubat Pazartesi günü, vefatının 100. yılı dolayısıyla, “Sultan 2. Abdülhamit Han’ı Anmak ve Anlamak” konulu bir söyleşi düzenleyecek. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilecek olan söyleşi 19.30’da başlayacak.

2.ABDÜLHAMİT HAN’I ANALATACAKLAR

Televizyon programlarıyla tanınan gazeteci-yazar Serdar Tuncer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan söyleşiye tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Haluk Selvi ve Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa'yı canlandıran yazan Bahadır Yenişehirlioğlu katılacak.