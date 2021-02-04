Tarihi Akçakoca Camii’ne Portatif Çadır

İzmit’in en eski camii olan Akçakoca Camii’ne Büyükşehir tarafından yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılmak üzere portatif çadır verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Akçakoca Camii’ne (Dere Camii) portatif çadır desteği verdi. İzmit Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin’in talebi üzerine iletilen çadırlar yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılacak. Pandemi kurallarına uygun olarak sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde çadırlar Camii bahçesinin kullanımına da imkan sunacak.

TARİHİ DOKUYA UYGUN

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından teslim edilen 4 adet çadır Camii’nin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlandı. Muhtar Şahin ve cami cemaatine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamları iletildi.

TARİHİ 14. YÜZYILA DAYANIYOR

Dere Camii olarak da bilinen Akçakoca Camii’nin tarihi 14. yüzyıla dayanıyor. İzmit'in ilk Camii olan Akçakoca Camii, Orhan Gazi döneminde Nikomedya'yı kuşatan Gazi Akçakoca tarafından yaptırıldı. Şehir merkezine 1 kilometre mesafede olan camii, ahşap çatılı ve kare planlı.











