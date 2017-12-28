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Tarihi Bedbahtlık

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin mirası ve emaneti olan Hünkâr Çayırının satılmasına ‘’Tarihi Bedbahtlık’’diyerek sert bir şeklide eleştirdi.

Tarihi Bedbahtlık

28 Aralık 2017 Perşembe 11:58

İstanbul'un Fatihi çağ açıp çağ kapatan ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Hanın ordularının otağı olarak kullandığı Hünkâr Çayırı iktidar tarafından satılmıştır.
Hünkâr Çayırı Sultan Fatihin bizlere emanetidir. Tarihe mal olunmuştur.

 Hepinizin malumu olduğu üzere ülkemiz ve bölge belediyelerimiz iş lafa ve hamaset yapmaya gelince mangalda kül bırakmayan, şanlı ecdadın torunları olmakla övünen bir siyasî anlayış tarafından yönetilmektedir.
Evet, torunlarısınız lakin hayırsız mirasyedi torunlarısınız. Ülkede sizden önce yapılan ve para eden ne kadar fabrika ve sanayi kuruluşu varsa satıp bitirdiniz. Şimdi satacak paraya çevirecek bir şey kalmayıncaya bu sefer gözünüzü Sultan Fatihin yadigârı Hünkâr Çayırına diktiniz. 
Bu satış bölge halkına haksızlık, tarihe saygısızlık, emanete ihanettir.

Bu satışta ihanet vardır…

Bu satışta vefasızlık vardır…

Bu satışta usulsüzlük vardır…

Bu satışta gaflet ve hıyanetlik vardır…

Bu satışta tarihi bedbahtlık vardır…

Bir Gebzeli olarak bu tepkimiz günlük değil, satışın iptali ve Gebzelilere geri tahsis edilinceye kadar sürecektir. Bu siyasi menfaatleri gözeten bir dava değil, aksine Gebze bölgemizin ve tüm Türkiye’nin ortak meselesidir.
Sultan Fatihin Gebze’deki evlatları olarak alınan bu yanlış karardan dönülmesi için tarihi bir sorumlulukla siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ve tüm kamuoyunu birlikte hareket etmeye davet ediyorum dedi.

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