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Tarihi Binada Geleceğin Sanatçıları Yetişiyor

Darıca'da bulunan ve tarihi Osmanlı Dönemi'ne dayanan Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde geleceğin sanatçıları yetişiyor. Burada özel öğrenciler ve diğer öğrenciler, birlikte eğitim görürken daha sonra oluşturulacak koro ile sanat şenliklerinde birlikte konser verecekler.

Tarihi Binada Geleceğin Sanatçıları Yetişiyor

08 Haziran 2021 Salı 12:46

Darıca'da bulunan, tarihi Osmanlı'ya kadar giden ve 1875'te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi, 1882 yılında hizmet vermeye başladı. Tarihi binada 1900'lü yılların başında meydana gelen büyük yangın dışında 1964 yılına kadar eğitim verildi. Bölgede yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle bu tarihten sonra kısa bir süre kaymakamlık olarak hizmet veren bina, zamanla tahrip olurken, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde büyük bölümü yıkıldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖZEL ÖĞRENCİLER SANATLA HAYATA TUTUNUYOR

Darıca Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi binada şu an, geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kursların verildiği İskoliye Sanat Akademisi’nde, özellikle gençler Türk kültürünü yaşatabilmek için saz kursuna ilgi gösteriyor. Bu kurslarda özel öğrenciler de diğer öğrencilerle birlikte çalıyor, birlikte söylüyor. Özel öğrencileri evlerinden alan Darıca Belediyesi, kursun ardından tekrar evlerine ücretsiz bir şekilde bırakıyor. Öğrenciler arasındaki bu kaynaşmayı sağlayan Darıca Belediyesi, ilerleyen zamanlarda çoğunluğunun gençlerden oluştuğu bir koro kurarak, gençlerin ezgilerini vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. İskoliye Sanat Akademisi’nde ayrıca piyano, gitar, ney, drama gibi 9 farklı branşta müzik ve tiyatro kursları düzenleniyor.

“İYİ BİR DOSTLUK ORTAMI OLUŞTU”

Darıca’da çocukların ve gençlerin hayatını akademik öğrenimin dışında güzel şeylerle doldurmaya çalıştıklarını söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Onları bu anlamda sanata, spora, sosyal, kültürel faaliyetlere ve etkinliklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu kursun ayrı bir önemi var; özel öğrencilerimizle diğer öğrencilerimiz birlikte, burada, kurs ortamında bir aradalar. Bu anlamda hem sosyalleşiyorlar hem de iyi bir kaynaşma ortamı, iyi bir dostluk ortamını belediyemiz buradaki öğrencilerimize oluşturmuş durumda” dedi.

“7 İKLİM 7 TÜRKİYE DARICA’DA BULUŞACAK”

Böyle genç nesillere sanatı aşılamanın çok değerli ve çok kıymetli olduğunu dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise “Sanatsal faaliyetlere başlamak, sanatsak faaliyetlerde bulunmak, sadece sözle değil, böyle gençliğe yatırımla olacak inşallah. Bizler gençlerimizle birlikte Allah nasip ederse ‘7 İklim 7 Türkiye’ adı altında bir projeyle inşallah Çınaraltı’nda gençlerimizi, vatandaşlarımızla buluşturacağız. Amatör bir sanatsal ruhla Darıcalı kardeşlerimizi buluşturacağız. Bu çocuklarımızın da farklı yaş kategorilerinde sanata ehemmiyet veren kursiyerlerimiz de var. Onlardan kendi koromuzu oluşturacağız, kendi musiki cemiyetimizi oluşturup, onları inşallah vatandaşlarımızla buluşturacağız. Darıca’yı gerçekten sanatın, sporun, kültürün başkenti haline getirmeyi arzu ediyoruz. Böylesine tarihi bir mekanda tarihi türkülerle coşup, eğlenip inşallah sanatın ve kültürün zirveye ulaştığı bir Darıca’yı beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.













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