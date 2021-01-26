Tarihi Çeşmelere Sahip Çıkalım

Bak şu Çeşmeye su içecek tası yok Kırma insan kalbini tamir edecek ustası yok Çeşme kültür , edebiyat , sevda ,aşk ve medeniyettir Çeşme Farsçada su gözü anlamına gelen hayattır Çeşme üzerine türküler , şiiriler ve romanlar yazılmış

Tarihi Çeşme Vefa Bekliyor

250 yıllık tarihi Gebze Namazgahlı Çınarlı Çeşmesi`nin suyu kanalizasyona akarken çeşme yıllardır suya hasret kalması büyük tepkilere neden oluyor.

Gebze`nin sembollerinden tarihi Namazgah Çeşme’si su beklerken 800 yıllık tarihi Çınar koruna altına alınmalı .Gazeteci ve belgeselci olarak ibadethane özelliğini taşıyan Çeşme ve Çınar`a sahip çıkılıp bölge park haline getirilmeli.

Gebze Kamuoyunun Vefasızlığı Gebze`nin tarihi şahitlerinden 250 yıllık tarihi Çeşme’nin suyu boşa akarken tarihi Namazgah Çeşme’sinin suya hasret kalması vatandaşın tepkisine neden oluyor . Gebze Mualla ateş petrol ofisi karşısındaki tarihi 245 yıllık Namazgah Çeşme’sinin suyu yıllardan beri kanalizasyona akarken tarihi çeşme suya hasret Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com Çeşmenin suyunu canlı yayın da kamuoyu gündemine getiriyor yetkilileri göreve davet ediyoruz

Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı

Çeşme ile ilgili Gebze gazetesinin canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz . https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/163465761957432/?vh=e&extid=0&d=n

Gazete olarak tarihi Çınarlı çeşmesinde canlı yayın yaparak yetkilileri göreve davet ettik . Gebze Belediyesi ve İSU yetkililerinin tarihi Çeşme’ye sahip çıkılmasını isteyen vatandaşlar Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz`ün Çeşme’de inceleme yapmasını istediler.

Çeşme Hakkında Tarihi Araştırma

Tarihçi Recep Kankal Çınarlı çeşmesi ile ilgili yaptığı geniş çaplı araştırma da şu bilgileri verdi .

“....Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde, Mualla Ateş benzin istasyonu karşısında bulunan, 248 yıllık bir geçmişi olan eski adı İncirlice, şimdilerin Çınarlı Çeşmesi yanı başındaki asırlık çınar ağacı ile tarihe meydan okuyor. Çeşme, Gebze merkeze doğru giden Ankara istikametinde, Darıca sapağı ile 607/1 sokak kavşağındadır. Çeşmenin solunda yaşlı bir çınar ağacı sağında ise kıble taşı olan namazgahlı bir çeşmedir. Bu yönüyle namazgâh çeşmesi olarak da bilinir.

Çınarlı çeşme olarak bilinse de bu mevkiin ismi tapu kayıtlarında bile İncirlice olarak geçmektedir. O zamanlar buraya böyle denirmiş. Şimdilerde çınardan dolayı hem çeşme, hem karşısındaki park hem de yolun karşısındaki camii çınar ismiyle anılıyor. 2017 senesinde etrafına demir korkuluk ile düzenleme yapılan çeşme günümüzde akmasa da Gebze’nin tarihinin ne kadar eskiye gittiğine dair önemli bir nişanedir. Kitabesinden yola çıkarak yaklaşık 250 senelik bu çeşme bu güzergâhın ne kadar aktif kullanıldığının bir işareti. Yazının tamamı, devamı ve basılı nüshası 19.01.2021 tarihli Gebze Hürses Gazetesi'ndedir. İstifadeli okumalar....”

İSU ve Gebze Belediyesi Yetkilileri Çeşme’ye Sahip Çıkmalı

Kocaeli büyükşdhir Belediyesi su işleri müdürlüğü tarihi Çınarlı çeşme ile ilgilenip boşa akan suyu Çeşme’ye bağlamalı ve tarihi namazgahlı Çınarlı Çeşme’yi kültür turizmine kazandırmalı Suya hasret çeşme ile ilgili dün gazeteci ve belgeselci olarak bir çok ilgili ve yetkili ile görüştüm çeşme ve su konusunu yakından takip edip suyu bağlanıncaya kadar yayınlarımıza devam edeceğiz ........,,

Türk İslam Medeniyeti’nde Çeşme Kültürü

Çeşme üzerine ne kadar çok şeyler yazılıp söylendi. Çeşme deyince aklımıza ne kadar çok şey gelir. Çeşme üzerine söylenen ayrılık, gurbet, aşk türküleri, yazılan roman ve hikayeler, çeşme üzerine çekilen belgesel ve filimler, dokunaklı duygu yüklü bize çeşmeyi değil, bize bizi hatırlatır. Herkesin bir çeşme hikayesi vardır. Suyu akmayan yıkık bir çeşme gördüğümde, içimde fırtınalar kopar, hüzünlenip derin düşüncelere dalarım.

FARSÇADA SU GÖZÜ ANLAMINA GELEN ÇEŞME NEDİR?

Çeşme kaynaktan çıkan suyun bir depoda toplanarak veya kaynaktan borularla getirilerek akıtılan suyun toplandığı, lüleli veya musluklu bir hazne şeklinde taştan, mermerden veya herhangi bir malzemeden yapılmış umumi su alma yeri. Farsça bir kelime olup çeşm sözünden gelmektedir. Bu söz Türkçede göze karşılık olup, "su kaynağı" manasındadır. Türkçede, suyun kaynağına göze veya göz dendiği gibi Farsça'da da çeşme denmektedir. Çeşmeler ya bağımsız olarak ortada veya herhangi bir mimari esere bitişik olarak yapılırlar. Bunlarda bir su deposu bulunur ve bu deponun duvarına lüle veya burma musluk konularak su alınır. Çeşmeler lüleli veya açık kalabilen musluklu ise suları devamlı akar. Açılıp kapanabilen burmalı musluklu ise istenildiği zaman açmakla su akar. Çeşmelerin musluklarından akan suların döküleceği yerde mermerden, çiniden veya diğer malzemelerden yapılan çukur kısma tekne veya oluk denir.

TÜRK MİMARİSİ’NDE ÇEŞMELER