TARİHİ ÇINARALTI MEYDANI PROJESİNİ ANKETLE VATANDAŞ BELİRLEYECEK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Tarihi Çınaraltı Meydanı yenileme projesi yeni yılda başlayacak. Yeni projeyi vatandaşlara soran Darıca Belediyesi, en çok oy alan projeyi gerçekleştirecek.



Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan ve dizilere konu olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışması başlatıyor. Çınaraltı Meydanı’nda çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca’ya yakışan modern bir meydan inşa edilecek. Estetik görünümü, kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilecek ve kentle bütünleşecek olan Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline gelecek.



YENİ YILDA İHALEYE ÇIKILACAK



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla proje için katılımcı belediyecilik anlayışıyla anket yapılıyor. Meydan düzenlemesi için 4 ayrı proje hazırlanırken hazırlanan projeler vatandaşın beğenisine sunuldu. Darıca Belediyesi resmi internet sitesi olan

www.darica.bel.tr