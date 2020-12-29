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TARİHİ ÇINARALTI MEYDANI PROJESİNİ ANKETLE VATANDAŞ BELİRLEYECEK

Darıca Çınaraltı Meydanı yenileniyor

TARİHİ ÇINARALTI MEYDANI PROJESİNİ ANKETLE VATANDAŞ BELİRLEYECEK

29 Aralık 2020 Salı 15:24

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Tarihi Çınaraltı Meydanı yenileme projesi yeni yılda başlayacak. Yeni projeyi vatandaşlara soran Darıca Belediyesi, en çok oy alan projeyi gerçekleştirecek.

Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan ve dizilere konu olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışması başlatıyor. Çınaraltı Meydanı’nda çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca’ya yakışan modern bir meydan inşa edilecek. Estetik görünümü, kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilecek ve kentle bütünleşecek olan Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline gelecek.

YENİ YILDA İHALEYE ÇIKILACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla proje için katılımcı belediyecilik anlayışıyla anket yapılıyor. Meydan düzenlemesi için 4 ayrı proje hazırlanırken hazırlanan projeler vatandaşın beğenisine sunuldu. Darıca Belediyesi resmi internet sitesi olan www.darica.bel.tr adresi üzerinden ankete katıl butonuna tıklayarak oy kullanılan ankete katılmak isteyen vatandaşlar 3 Ocak 2021 tarihine kadar istedikleri projeye oy verebilecek. Ankette en çok oy alan proje hayata geçirilecek. Darıcalılar, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan linke de tıklayarak oy verebiliyor. Çınaraltı Meydan düzenlemesi için ihaleye ise yeni yılda çıkılacak.

BIYIK: “DARICA’YA YAKIŞAN BİR MEYDAN YAPACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeye yakışan modern bir meydan düzenlemesi yapmak istediklerini ifade ederek “Tarihi Çınaraltı Meydanı ilçemizin sembol yerlerinden biri. Darıca’mıza yakışan modern bir meydan inşa edeceğiz. Tarihi Çınaraltı Meydanı yenileme projesi kapsamında katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza yönelik bir anket başlattık. Vatandaşlarımız en çok hangi projeyi isterse o proje hayat bulacak. Yeni proje ile Çınaraltı’nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarlayacağız ve kentle bütünleşen vatandaşlarımızın huzur bulacağı bir meydan inşa edeceğiz” diye konuştu.
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