Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu

Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel’in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Büyükşehir sayesinde eski nostaljik günlerine geri dönüyor

Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan tarihi Ereğli evleri restore edildi. Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli Mahallesi’nde bulunan ve Yeşilçam filmlerine mekân olan tarihi yapılar, özgün yapısıyla restore edildi.

KÜLTÜREL AMAÇLI KULLANILACAK

Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel’in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Yapı Kontrol ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın restoresini tamamladığı Ereğli Evleri, kentin tarihi dokusunu koruyacak. Restoresi tamamlanan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan tarihi Ereğli evleri, Karamürsel ilçesinin turizm merkezi olacak. Yeni yüzleriyle tarihi evler sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek.





EREĞLİ EVLERİ’NİN EN DİKKAT ÇEKENİ ÇIPALI KONAK

Adını ön cephesinde yer alan çapa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri’nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor. Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi.





262 ADADA BULUNAN SİVİL MİMARİ YAPI DA RESTORE EDİLDİ

Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore edildi. 112 metrekare taban alanına sahip yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore edildi. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor.



