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Tarihi Hünkar Çayırı Gebze’ye Devredildi

Başkan Büyükgöz’ün girişimleriyle Gebze Belediyesi’ne devredilen Tarihi Hünkar Çayırı; içerisinde panoramik müze, Namazgah, Fatih’in otağı ve Millet Bahçesinin de yer alacağı projeyle Gebzelilerin ve bölgenin hizmetine sunulacak.

Tarihi Hünkar Çayırı Gebze'ye Devredildi

06 Aralık 2019 Cuma 08:55

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleri sonuç verdi… Gebze’nin bir tarihi varlığı daha koruma altına alındı. Gebze’nin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden Hünkar Çayırı, Gebze Belediyesi’ne devredildi. Başkan Büyükgöz’ün Başkent’te ilgili bakanlıklarda başlattığı girişim ve çalışmalar neticesinde, belediyeye devredilen Tarihi Hünkar Çayırı, namazgah, çeşme, köprü gibi tarihi eserleri de bünyesinde barındırıyor.

PANORAMİK MÜZE

Her sene geleneksel yağlı güreşlere de ev sahipliği yapan Hünkar Çayırı’nın, tarihi değerine yakışır özellikler barındıran bir projeyle, yalnız Gebzelilerin değil tüm bölge sakinlerinin hizmetine kazandırılacağının müjdesini de paylaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın son seferine çıktığı ve vefat ettiği yer olan Tarihi Hünkar Çayırı, belediyemiz tasarrufuna devredildi. Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlanacak proje kapsamında okçuluk ve güreş gibi geleneksel spor dallarının yaşatılacağı spor alanının yanı sıra; Fatih Sultan Mehmet dönemi temalı bir panoramik müze de bölgede yer alacak.

OTAĞ VE MİLLET BAHÇESİ

Fatih’in otağının kurulacağı Hünkar Çayırı’nda tarihi yapıya uygun ve korumacı bir anlayışla Namazgah kullanım alanı da projemizde yer alacak. Dönemin çiçek ve bitki dokusunun yanı sıra sosyal yaşam temalarının da esas alınarak açık alanların Millet Bahçesi olarak dizayn edileceği Tarihi Hünkar Çayırımızı hak ettiği değere değerli hemşerilerimizin desteğiyle kavuşturacağız inşallah. Bu zaman zarfında bizlere desteklerini esirgemeyen bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize, büyük şehir belediyemize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı da bu vesileyle bir kez daha sunmak isterim. Gebze’mize, Kocaeli’mize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.  

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