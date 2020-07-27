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Tarihi Kentler Birliği’nden SEKA Kâğıt Müzesine Ödül

SEKA Kâğıt Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirdiği 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda Sanayi Müzesi kategorisinde birinci oldu

Tarihi Kentler Birliği'nden SEKA Kâğıt Müzesine Ödül

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirdiği 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda Sanayi Müzesi kategorisinde birincilik kazandı.

 

FARKLI KATEGORİLER YARIŞTI

Müzelerin, birbirlerinden farklı alanlardaki başarılarının teşvik edilmesi, bu başarılarıyla diğer yerel yönetimlere örnek gösterilmeleri, ülkemizdeki müzecilik faaliyetlerinin güçlendirilmesinde ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği bu kapsamda gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması ile farklı kategorilerde müzeleri ödüllendirdi.

 

ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM MÜZESİ ÖDÜLÜ

Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi alanlarında ödüller sahiplerini bulurken Sanayi Müzesi kategorisinde ödülü bir Endüstriyel Dönüşüm Müzesi olan SEKA Kâğıt Müzesi kazandı.

 

ÇAKMAK TEMSİL ETTİ

Ödüller gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü ve SEKA Kâğıt Müzesi personeli törendeki yerlerini aldı.

 




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