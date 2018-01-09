Tarihi Mekan Hünkar Çayırı

Gebze’de, Fatih Sultan Mehmet’in son kez otağını kurdurduğu ve rahatsızlanarak hayatını kaybettiği ‘Hünkâr Çayırı’ olarak bilinen arazinin 133 dönümlük bölümü, 30 yıl süreyle üniversite yapılması için Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’na verildi.

Tarihi mekânın, vakfa verilmesi Gebze'de tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepki üzerine tarihi değerimiz Hünkar Çayırını araştırıp tarihe kaynaklık etmiş alanı sizlerle paylaşıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481 Cuma günü İtalya üzerine yapılacak sefer için üç yüz bin kişilik ordusuyla Üsküdar'dan İzmit'e doğru yola çıktığında, ordusuna mola verdiği veya otağını kurdurduğu çayırlık alana Hünkar Çayırı denilmektedir. 3 Mayıs 1481 tarihinde 52 yaşında olduğu halde otağında özel doktoru tarafından zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan Mehmet'in anısına kitabeli bir çeşme yapılmıştır. Çeşme 4. Mehmet Dönemi'nde 1659 tarihinde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış ve bazı onarımlarla günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Hünkar Çayırı denilen yerde bulunan Hünkar Çeşmesi, IV.Mehmet zamanında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet anısına 1659 tarihinde yaptırılmıştır. Çeşmenin önüne Fatih Sultan Mehmet’in bir anıtı dikilmiştir. Halk arasında Fatih Sebili diye de adlandırılan çeşme, Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu yerdir.