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Tarihi Su Dolabı Beğeni Topluyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Su Dolabında incelemelerde bulundu.

Tarihi Su Dolabı Beğeni Topluyor

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:55

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İbrahim Paşa tarafından 1644 yılında yaptırılan ve Gebze Stadı’nın yanında bulunan Tarihi Su Dolabı, Gebze Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilmişti. Gebzespor’un sezonun ilk idmanına katılan Başkan Köşker ve mahalle muhtarları daha sonra; restorasyonu Gebze Belediyesi tarafından, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan onayla tamamlanan tarihi Su Dolabında incelemelerde bulundu. Aslına uygun bir şekilde Gebze’nin tarih mirasına kazandırılan Tarihi Su Dolabını çok beğenene mahalle muhtarları Başkan Köşker ve ekibini kutladı.  Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

 


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