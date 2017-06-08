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Tarihi su dolabı restore ediliyor

Gebze'de bulunan tarihi su dolabı restore ediliyor.

Tarihi su dolabı restore ediliyor

08 Haziran 2017 Perşembe 14:19

Tarihi su dolabının restorasyon çalışmaları, Gebze Belediyesi tarafından başlatıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Alaettin Kurt Stadının yanında bulunan tarihi su dolabındaki çalışmaları inceledi.

Atıl halde bulunan tarihi yapıda sökme işlemlerini tamamlayan ekipler, çalışmalarını yıl sonunda bitirmeyi planlıyor.

Gebze Belediye Başkanı Köşker, gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 yıllık bir tarihi değeri bulunan tarihi su dolabını aslına uygun şekilde yeniden kazanmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

Başkan Köşker, "Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan onay ile bu tarihi değerimizi yeniden gün yüzüne çıkarmak için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gebze, sadece bir sanayi şehri değil, tarihi ve kültürel değerleriyle de çok önemli bir şehir. Biz bu değerlere sahip çıkmalıyız. Burada yapılan çalışmalarda kesinlikle aslına bağlı kalınarak 400 yıllık tarihi bir yapıya yeniden hayat veriyoruz." diye konuştu.


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