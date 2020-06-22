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Tarihi Su Sarnıcı Gün Yüzüne Çıkıyor!

Gebze’nin önemli tarihi değerleri arasında yer alan Su Sarnıcı’nın projesi hazırlandı. Meydanla entegre olan Tarihi Su Sarnıcı’nda cam seyir terası da yer alacak

Tarihi Su Sarnıcı Gün Yüzüne Çıkıyor!

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:15

Gebze’de tarihi bir değer daha ayağa kalkıyor. Gebze’nin önemli tarihi değerleri arasında yer alan Su Sarnıcı restore edilerek gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi Çoban Mustafa Paşa Hamamı’nın arka cephesinde yer alan Tarihi Su Sarnıcı, Gebze Belediyesi tarafından restore edilecek. Geçtiğimiz

günlerde ihalesi gerçekleştirilen ve sürecin devam ettiği Tarihi Su Sarnıcı Restorasyon çalışmasının ikinci etabı başlıyor.

CAM SEYİR TERASI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla projesi titizlikle hazırlanan Tarihi Su Sarnıcı Restorasyon çalışmaları, 796 metrekare toplam alan içerisinde ve 22 metre derinlikte gerçekleştirilecek. İlk etapta tamamlanan meydanla entegre olacak olan Tarihi Su Sarnıcı Restorasyon projesinde 245 metrekarelik cam seyir terası da yer alacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların hızla başlayacağı Tarihi Su Sarnıcı’nın restorasyonu en kısa sürede tamamlanarak Gebzelilerin hizmetine sunulacak.     




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