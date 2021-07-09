Tarihi Tavşancıl Evleri’nde ilk çalışma başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği Tarihi Tavşancıl Evlerini Yaşatma Projesi'nde ilk çalışma önceki gün başladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz yıl Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Tarihi Tavşancıl evleri yenileme çalışmaları için ilk adım atılmıştı.

Dilovası Belediyesi’nin Tavşancıl’da ki tarihi evler ile ilgili yaptığı proje bakanlık tarafından uygun görülmüş ve geçtiğimiz Nisan ayında Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılarak Tavşancıl’da 21'si tescilli, 46'sı tescilsiz toplam 66 tarihi binanın yenileme çalışması protokole bağlanmıştı.

YAHYA KAPTAN'IN EVİ DE YENİLENECEK

Protokolün ardından önceki gün ilk tarihi evin yenileme çalışması için start verildi. Tavşancıl’da bulunan tarihi evin yenilenmesi ve rölöve çalışması için Tavşancıl’a gelen ekipler çalışma kapsamında bakım, onarım ve cephe çalışmalarına başladı. Ayrıca Tavşancıl’ın milli değeri Yahya Kaptan’ın evi de restore çalışmaları yapılarak yeniden Tavşancıl’a kazandırılacak.

TAVŞANCIL’DA TARİH YENİDEN CANLANACAK

Proje ile Tavşancıl’ın cazibe merkezi olacağını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tarihi Tavşancıl Evleri'ni Yaşatma Projesi, Tavşancıl'a yeniden hayat verecek. Tavşancıl Mahallemiz cazibe merkezi olacak. Dilovamız tarihi evlerinin bitmesi ile Dilovası birçok insanın uğrak yeri olacak. Geçmiş yeniden canlanacak. Dilovası’nın imajı değişecek. Tavşancıl’ı turizme kazandıracağız. “Yükselen Şehir Dilovası” yolunda önemli bir adımı atmış olacağız. Başlayan çalışmaların bir an önce bitmesini bekliyoruz”dedi.



















