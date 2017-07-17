Tarihi Tepecik Camii Yenileniyor

Kentteki tarihi dokuya sahip çıkarak geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşması için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişle bugünü bir araya getiren yaşlı yapıları da yeniliyor. Başiskele ilçesinde yer alan tarihi Tepecik Camii’ni restore çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yapıya güç kazandırarak uzun yıllar hizmet etmesini sağlıyor.

CEPHE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

19. yüzyıl eserlerinde olan yapıda yeniden yapılacak olan ahşap pencere numunesinin atölye ortamında imalatı yapılıyor. Taş cephenin basınçlı su ile temizliğine devam edilirken iç cephe sıva imalatı sürüyor. Yapının cephe derz imalatına da devam ediliyor.

137 METREKARE

Tarihi Tepecik Camii 1277 çarpı 1074 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare oturma alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9 çarpı 2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor. Ahşap sütunlar ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanı. Merkezi kubbe ise ahşap çıtalı tavan ile örtülü.