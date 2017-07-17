banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi Tepecik Camii Yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele’deki Tarihi Tepecik Camii restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi Tepecik Camii Yenileniyor

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:18

Kentteki tarihi dokuya sahip çıkarak geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşması için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişle bugünü bir araya getiren yaşlı yapıları da yeniliyor. Başiskele ilçesinde yer alan tarihi Tepecik Camii’ni restore çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yapıya güç kazandırarak uzun yıllar hizmet etmesini sağlıyor.

CEPHE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

19. yüzyıl eserlerinde olan yapıda yeniden yapılacak olan ahşap pencere numunesinin atölye ortamında imalatı yapılıyor. Taş cephenin basınçlı su ile temizliğine devam edilirken iç cephe sıva imalatı sürüyor. Yapının cephe derz imalatına da devam ediliyor.

137 METREKARE

Tarihi Tepecik Camii 1277 çarpı 1074 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare oturma alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9 çarpı 2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor. Ahşap sütunlar ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanı. Merkezi kubbe ise ahşap çıtalı tavan ile örtülü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aynı Anda 3 Kurtarma Operasyonu Aynı Anda 3 Kurtarma Operasyonu
Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi
Eğlence Engellere Takılmadı Eğlence Engellere Takılmadı
Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı
Çayırova 15 Temmuz’u Andı Çayırova 15 Temmuz’u Andı
GTÜ’ de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı GTÜ’ de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Yukarı Çık

banner149

Aynı Anda 3 Kurtarma Operasyonu
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, aynı anda 3 kurtarma ihbarı aldı ve yedek ekiplerini göreve çağırarak...

Haberi Oku