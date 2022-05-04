banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi yolda kaybolan tatilci çift bulundu

Tatil için Kocaeli’den Muğla'ya giderek tarihi Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan çift bulundu.

Tarihi yolda kaybolan tatilci çift bulundu

04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:06

 Kocaeli’den Fethiye’ye tatile giden Hasan ile eşi Elif B. Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Antalya istikametine doğru yürüyüşe çıktı. Seydikemer ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde havanın kararmasıyla yolunu kaybeden karı koca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çiftin yardım talebi üzerine bölgeye, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından karı koca yaktıkları ateş başında bulundu. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli yaza görsel şölenle girecek Kocaeli yaza görsel şölenle girecek
Süt fiyatlarına bir zam daha! Süt fiyatlarına bir zam daha!
Büyük komutan son otağını kurduğu yerde anıldı Büyük komutan son otağını kurduğu yerde anıldı
Büyükşehir Zabıtası Mehmet amcanın derdine ilaç oldu Büyükşehir Zabıtası Mehmet amcanın derdine ilaç...
Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu nasıl olacak?
Bilim Kurulu üyesi kısıtlamalar için: Bilim Kurulu üyesi kısıtlamalar için: "Bir hafta...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kocaeli yaza görsel şölenle girecek
Büyükşehir, 27 adet cadde, 9 adet kavşak ve 8 adet üstgeçitte görsel aydınlatma çalışmalarına başladı....

Haberi Oku