Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı

Tarihimizin manevi tapu senedi mezarlıklar yıkılıp yok oluyor
Ata dede mezarlarına sahip çıkmıyoruz.
Rantçıları ve defineciler tarihi mezarları söküyor .
Diyanet işleri başkanlığı mezarlıkları korumak İçin özel çalışma başlatıp imamlara görev vermeli .
Belediyeler tarihi mezarlıkların korunması İçin vatandaşlarla işbirlikleri yapmalı.
Torunlar olarak ata dede mezarlıklarını koruyup bakmak İçin bilinçlendirilmeli.
Tarihimizin tapu senedi mezarlıklar bakımsız ve perişan olmamalı .
Belediyelerin sorumluluğunda olan tarihi mezarlıklarla ilgili araştırmalar yapılmalı .
Orman genel müdürlüğü mezarlıkları ağaçlandırmak İçin görev almalı .
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV belgesel yayıncılık www.iktav.com ve birçok tv kanalında yıllardan beri yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak araştırmalar yapıp belgeseller çekiyoruz.
Gebze Gazetesi www.gebzegazeresi.com olarak 7 Şubat 2021 Pazar günü Kocaeli Dilovası Demirciler köyü yakınlarında Gebze Belediyesi sorumluluk alanın da kalan 800 yıllık tarihi koca mezarlıkta araştırma yapıp belgesel çekerek canlı yayın yaparak yetkilileri göreve davet ettik.
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Gebze`nin Tarihi Canlı Şahidi Koca Mezarlı` ta Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı
Dilovası Demirciler köyü tarihi 800 yıllık koca Mezarlık hakkında Turgay Sevinç Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayının da çok önemli bilgi verdi. Mezarlığı definecilerin ve uyuşturucuların nasıl yıkıp yok ettiğini anlattı .
Turgay Sevinç`in koca mezarlıkla ilgili yaptığı çok önemli açıklamaları Kocaeli ve Gebzeli yetkililerin bilgilerine sunuyor . Gebze Belediyesinin koca mezarlığa sahip çıkmasını bekliyoruz .
Gebze Gazetesi canlı yayını birlikte izleyelim
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Tarihi Mezarlık Yok Olmasın
Gebze bölgesi sınırları içinde kalan Ballıkayalar tabiat parkı demirciler Yolu üstünde 800 yıllık tarihi koca Mezarlık içinde definecilerin söktüğü mezarlar ın perişan hali Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da 7 Şubat 2021 Pazar günü yaptığımız canlı yayınında gündeme getirdik
tarihi mezarlığın perişan halini birlikte izleyelim