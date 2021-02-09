Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı

Tarihimizin manevi tapu senedi mezarlıklar yıkılıp yok oluyor

olarak 7 Şubat 2021 Pazar günü Kocaeli Dilovası Demirciler köyü yakınlarında Gebze Belediyesi sorumluluk alanın da kalan 800 yıllık tarihi koca mezarlıkta araştırma yapıp belgesel çekerek canlı yayın yaparak yetkilileri göreve davet ettik.

olarak 7 Şubat 2021 Pazar günü Kocaeli Dilovası Demirciler köyü yakınlarında Gebze Belediyesi sorumluluk alanın da kalan 800 yıllık tarihi koca mezarlıkta araştırma yapıp belgesel çekerek canlı yayın yaparak yetkilileri göreve davet ettik.

ve birçok tv kanalında yıllardan beri yayınlanan devri alem belgesel tv programı

ve birçok tv kanalında yıllardan beri yayınlanan devri alem belgesel tv programı

Belediyelerin sorumluluğunda olan tarihi mezarlıklarla ilgili araştırmalar yapılmalı .

Belediyelerin sorumluluğunda olan tarihi mezarlıklarla ilgili araştırmalar yapılmalı .

Belediyelerin sorumluluğunda olan tarihi mezarlıklarla ilgili araştırmalar yapılmalı .

Dilovası Demirciler köyü tarihi 800 yıllık koca Mezarlık hakkında Turgay Sevinç Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayının da çok önemli bilgi verdi. Mezarlığı definecilerin ve uyuşturucuların nasıl yıkıp yok ettiğini anlattı .

Turgay Sevinç`in koca mezarlıkla ilgili yaptığı çok önemli açıklamaları Kocaeli ve Gebzeli yetkililerin bilgilerine sunuyor . Gebze Belediyesinin koca mezarlığa sahip çıkmasını bekliyoruz .