Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı

Tarihimizin manevi tapu senedi mezarlıklar, yıkılıp yok oluyor. Ata, dede mezarlarına sahip çıkmıyoruz. Rantçılar ve defineciler, tarihi mezarları söküyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, mezarlıkları korumak için özel çalışma başlatıp, imamlara görev vermeli.

Belediyeler, tarihi mezarlıkların korunması için vatandaşlarla iş birlikleri yapmalı. Torunlar olarak ata, dede mezarlıklarını koruyup bakmak için bilinçlendirmeliyiz.

Tarihimizin tapu senedi mezarlıklar, bakımsız ve perişan olmamalı…

Belediyelerin sorumluluğunda olan tarihi mezarlıklarla ilgili araştırmalar yapılmalı. Orman Genel Müdürlüğü, mezarlıkları ağaçlandırmak için çalışma yapmalı.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com ve birçok TV kanalında yıllardan beri yayınlanan Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak araştırmalar yapıp, belgeseller çekiyoruz.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak 7 Şubat 2021 Pazar günü Kocaeli Dilovası Demirciler Köyü yakınlarında, Gebze Belediyesi sorumluluk alanında kalan 800 yıllık tarihi koca mezarlıkta araştırma yapıp, belgesel çekerek canlı yayın yaptık.

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Gebze’nin Tarihi Canlı Şahidi Koca Mezarlıkta Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı

Dilovası Demirciler Köyü tarihi 800 yıllık Koca Mezarlık hakkında Turgay Sevinç, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında çok önemli bilgi verdi ve mezarlığa defineciler ve uyuşturucuların nasıl sahiplendiğini anlattı.

Turgay Sevinç’in, Koca Mezarlık’la ilgili yaptığı çok önemli açıklamaları Kocaeli ve Gebzeli yetkililerin bilgilerine sunuyor, Gebze Belediyesi’nin Koca Mezarlığa sahip çıkmasını bekliyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1351112425232532/?vh=e&extid=0&d=n

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Tarihi Mezarlık Yok Oluyor

Gebze bölgesi sınırları içinde kalan, Ballıkayalar Tabiat Parkı Demirciler Yolu üstünde 800 yıllık tarihi Koca Mezarlık içinde, definecilerin söktüğü mezarların perişan halini, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da 7 Şubat 2021 Pazar günü yaptığımız canlı yayınında gündeme getirdik.

Tarihi mezarlığın perişan halini birlikte izleyelim…

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1311060519259784/?vh=e&extid=0&d=n

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Tarihin Canlı Şahidi Mezarlıklara Sahip Çıkmalıyız

Mezarlıkların önemi ile ilgili birçok araştırma yazısı hazırlayıp, belgeseller çektim. Japonların Türkiye’de çektikleri İpek Yolu Belgeseli ile ilgili daha önce kaleme aldığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum birlikte okuyalım.

JAPON BELGESEL EKİBİNİN TÜRKİYE MERAKI

40 yıl önce Japon belgesel ekibi Türkiye’de çekim yaparak birkaç bölümlük İpek Yolu Türkiye bölümü için tam iki yıl yanlış okumadınız koca 2 yıl Türkiye’de kalırlar. Türkiye’min birçok bölgesinde belgesel çekerler. Neden Türkiye’de iki yıl çekim yapmaları ile ilgili ayrı bir yazı kaleme alacağım, bu konuda çok önemli koca iki yıl, Japon ve Çin belgesel ekibi neden Türkiye’de çekim yaptı.

Japonların çektiği belgeselin Türkiye bölümünün İngilizce versiyonunu sizlerle paylaşıyorum https://www.youtube.com/watch?v=AWXmwSppC5M

Japon belgesel ekibine, Türkiye Devleti tarafından görevlendirilen Türk rehberinin yakını olan bir arkadaşımın bana anlattığı bilgiler her bakımdan çok önemlidir.

JAPON BELGESEL EKİBİ İLE TÜRK REHBER ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Japon belgesel ekibinin yönetmeni, Türk rehbere şu soruyu sorar;

Biz Japonlar da Türkler gibi dünyanın birçok bölgesine göç edip, gitmişiz. Gittiğimiz yerlerde Türkler gibi kalıcı olamamış, asimile olup etnik kimliğimiz kaybolmuşuz.

Çin’den başladığımız belgesel çekimlerinde her gittiğimiz yerde Türklerle karşılaşıyoruz. Türkler; din, dil ve etnik kimliklerini korumuşlar. Türkler bunu nasıl başarmış, etnik kimliğinizi nasıl korumuşsunuz, bunun sırrı nedir?

Türk rehberin Japonlara verdiği cevap çok önemlidir birlikte okuyalım.

“...Siz Japonlar gittiğiniz yerler de de Japon inancı gereği ölülerinizi yakıp, yok eder, geçmişle bağlantınızı koparırsınız.

Biz Türkler gittiğimiz yerler de mezarlıklar kurar ata, dedelerimize görkemli mezarlar, şehitlerimize ve manevi büyüklerimize anıtlar ve türbeler yapar, oraları vatan kabul edip mezarlıkları vatanımızın manevi tapu senedi olarak görürüz. Mezarlık ziyaretleri ve ata memleketine yılda bir kez olsun giderek sılayı rahim yapmak, geçmişle bağı koparmamak onun için çok önemlidir...” diyerek tarihi bir cevap verir.

Acı ama gerçek bizi geçmişimize, tarihimize bağlayan mezarlıklarımız çok bakımsız, perişan hatta büyük şehirlerde tarihi mezarlıkları yıkıp yok ettik. Gebze’nin ilk tarihi mezarlıkları olan Anibal Taksi, Gebze Center bölgesi ile Mustafa Paşa Camii, Çamlık Parkı ve Kent Meydanındaki tarihi mezarlıkları yok edip, Gebze’nin manevi tapu senedi mezarlıkları söktük, binalar ve park yaptık. Mezarlıktaki tarihi mezar taşları, bu mezarlıklardan geriye kalan canlı şahitleri. Bu tarihi mezar taşlarını toplayarak, Gebze Mezarlığında sergilenmesine öncülük edip, kültür tarihimize kazandırmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz.

Belgeselcilik ve gazetecilik yaptığım Gebze’de ilk tapulu yerim, Gebze Mezarlığı’ndan 1985 yılında satın aldığım aile kabristanlığı yerim. Merhum babam ve halam burada metfun mezarını bulamadığımız Birinci Cihan Harbinde şehit olan İbrahim Dedem için anıt bir mezar taşı yaparak, vefa borcumu ödemeye çalıştım.

Tüm geçmişimizi bir kez daha rahmet minnet ve şükranla anıyorum…

Atalarımızın ruhu için el Fatiha ....



