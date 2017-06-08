Tarih’ten bir Tutam: İpek Yolu

Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE





Bengitürk tv de Özlem Üzenir in hazırlayıp sunduğu Tarih’den bir Tutam adlı canlı yayın programında tarihi ipek yolu konuşuldu. Programa bizde konuşmacı olarak katıldık. Kısa bir süre önce gittiğimiz İpek Yolu güzergahında yaptığımız araştırmaları canlı yayında paylaşarak bilgiler verdik. Türk Konseyi’nin organizasyonu ile yapılan İpek Yolu gezisinde Türk tarihine ve İpek Yolu’na ışık tutacak önemli bilgiler edindik.

Programa Kırgızistanlı akademisyen ve belgeselci Yrd.Doç.Dr Şurubi Kayhan hanımda katılarak Türk dünyasında kadın olgusu ve geleneklerin önemini anlattı.5 mayıs 2017 pazartesi günü Saat 14 de Bengitürk tv stüdyolarında gerçekleşen canlı yayın programı büyük ilgi gördü. Programda izleyicilerin sorularınıda cevaplandırdık. Programda Türkçe konuşan ülkeler konseyinin daveti ile 22 nisan 5 mayıs tarihlerinde devri alem belgesel program yapımcısı olarak katıldığım Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Modern İpek yolu turu ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdim. İpek yolu sayesinde Türk İslam medeniyetinin dünyaya yayılıp tanındığını açıkladım. Programdan sonra program sunan Özlem hanım ve Kırgız akademisyen Şurubi hanıma Tuna’dan bir tarih Akar kitap ve belgesel setimizi hediye ettim. Tarih masa başında değil tarihin yazıldığı yerlerde araştırılıp belgeselleştirilmeli."dedi.



İPEK YOLUNDA DEVR-İ ALEM

Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Keneşi tarafından organize dilen ilk İpek Yolu turu konseyin kurucu üyeleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ülkelerini kapsadı. Tura Türk Konseyinin üst düzey yöneticileri ve ülke temsilcileri de katıldı.

Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Başkanı ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman’ında aralarında bulunduğu Türkiye, İtalya, Belçika, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan’dan gazeteciler, tur operatörleri ve belgeselcilerin katıldığı 1. Modern İpek Yolu ortak tanıtım turu başarı ile tamamlandı.

İpek Yolu gezisi ile yazdığımız diğer yazıları aşağıda ki linklerden okuyabilirsiniz.







