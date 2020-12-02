Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli`ye Millet Ormanı Mektubu

Vatandaşlar Orman Katliamının durmasını nüfus ve çevre kirliğinin yaşandığı Kocaeli gibi illerdeki ormanların millet ormanı ilan edilerek insan sağlığının hizmetine sunulmasını istiyor

Vatandaşlar Orman Katliamının durmasını nüfus ve çevre kirliğinin yaşandığı Kocaeli gibi illerdeki ormanların millet ormanı ilan edilerek insan sağlığının hizmetine sunulmasını istiyor

Vatandaşlar Orman Katliamının durmasını nüfus ve çevre kirliğinin yaşandığı Kocaeli gibi illerdeki ormanların millet ormanı ilan edilerek insan sağlığının hizmetine sunulmasını istiyor

Körfez ,Hereke , Dilovası ve Gebze dağlarından son baharın ihtişamlı güzelliğini yaşadım. 42 yıl önce görüp doya doya gençlik yıllarının geçtiği bu dağlardan Gebze gazetesi

Körfez ,Hereke , Dilovası ve Gebze dağlarından son baharın ihtişamlı güzelliğini yaşadım. 42 yıl önce görüp doya doya gençlik yıllarının geçtiği bu dağlardan Gebze gazetesi

Radar olarak bildiğimiz Hereke kayalı dağının zirvesindeki radar 1951 yılında yapılmıştı. Soğuk savaş yılların da önemli görev yapan bu radarla ilgili Körfez Hava Radar kuruluş yılını kutlama haberini sizlerle paylaşıyorum.

Radar olarak bildiğimiz Hereke kayalı dağının zirvesindeki radar 1951 yılında yapılmıştı. Soğuk savaş yılların da önemli görev yapan bu radarla ilgili Körfez Hava Radar kuruluş yılını kutlama haberini sizlerle paylaşıyorum.

Kocaelin de Orman Katliamı ve Bakan Pakdemirli`ye Açık Mektup

Kocaelin de Orman Katliamı ve Bakan Pakdemirli`ye Açık Mektup

Acı ama gerçek Kocaeli gibi sanayi ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devlet orman kesimlerini sonlandırmalı .

Bu bölgelerde hava oldukça kirli nefes almakta zorlanıyoruz .Gebze ,Dilovası ve Körfez ilçesinin dağlarında sonbaharın belgeselini çektim .

Dağlar sonbahar da çok güzel Sakarya orman bölge müdürlüğü bölgede orman ve doğa Katliamı yapmış 50 yıllık çam ağaçlarını kesip bölgede hiçbir yeşil kalmamış yaban hayatı ölmüş yem yeşil alan çöle dönmüş üstelik bu katliamın orman Müdürlüğü tarafından yapılması üzücü.

Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli`ye iki milyon nüfuslu Kocaeli kamuoyu adına seslenmek istiyorum .

Bölgemizdeki ormanlar kesilmemeli millet ormanları ilan edilerek korunup çevre ve hava kirliliğinin önüne geçilmeli hafta sonu Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayın