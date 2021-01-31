Tarım Ve Hayvancılıkta 2020 Yılı Farkı

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik destekleri 2020 yılında zirveye çıktı. Toprak analizinden danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda çiftçinin yanında olan Büyükşehir, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi gibi Kocaeli’ye değer katan projelerle de diğer şehirlere örnek oldu.

TARIMSAL YAPILARIN MODERNİZASYONU YAPILDI

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tarımsal yapıların modernizasyonu amacıyla teknik destek sağlandı.

İSTATİSTİK VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI VE TARIM HARİTASI

Kocaeli’nin Kırsal Mahallelerinde her yıl devam eden tespit çalışmaları sonucu elde edilen veriler kayıt altına alınıyor. Kocaeli Tarım Ve Hayvancılık Haritası düzenli olarak güncelleniyor.

TOPRAK, SU, YAPRAK VE KALINTI ANALİZİ

Çiftçilere Büyükşehir tarafından Toprak, Su ve Yaprak Analizleri ücretsiz olarak yapılıyor. 2020 yılında 640 adet toprak analizi yapılarak çiftçilere gübreleme ve bitki besleme konularında bilgi verildi.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ İLE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Tarımsal üretim yapılan 350 kırsal mahallede çiftçilerin, uygun yetiştiricilik koşullarında üretim yapması için yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriliyor. 2020 yılında 1.250 adet sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahaları kontrol edildi.

KORUYUCU VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ

Hayvansal üretim yapan çiftçilerin sağlık koşullarına uygun üretim yapması için incelemeler yapılırken çiftçilerin yetiştiriciliğini yaptığı hayvanların verim ve sağlık durumları tespit ediliyor. Bu kapsamda 250 adet hayvancılık işletmesi yerinde incelendi.

KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI İKİYE KATLANDI

2010 yılında 62 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 120 bine ve 65 bin olan büyükbaş hayvan sayısı da 132 bin adede yükseldi.

ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİ

Tarım kredi marketlerde pazarlanacak ürünler için sözleşmeli üretim konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı. Ata Tohumlarının toplanması, çoğaltılması, tescil ve korunması konularında eğitimler düzenlendi.

YÜZDE 50 HİBELİ SERA KURULUMU

Seracılığı geliştirme projesi kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği verildi. 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli 353 top sera naylonu desteği sağlandı. Sera desteğiyle 2010 yılında 2086 olan sera sayısı 2020 yılında 7180 adete ulaştı.

AFETTEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE DESTEK PROJESİ

Dolu, sel gibi afetlerden dolayı ürünleri zarar gören 15 mahalleden yaklaşık 100 çiftçiye silajlık mısır ve erkenci fasulye tohumluk desteği verildi. Toplamda 1500 dekar araziye destek sağlandı.

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİ DESTEKLEME PROJESİ

2020 yılında da çiftçilere ekonomik anlamda gelir getiren yüksek verimli Meyve Fidanı Destek Projesi devam etti. Bu kapsamda yaklaşık 1.000 dekar tarım arazisine dikilmek üzere 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 13.500 adet Mavi Sertifikalı Ceviz Fidanı, 5.650 adet Trabzon hurması ve 3.600 adet doku kültürü kivi fidanı desteği sağlandı.

YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEKLEME PROJESİ

Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 Yılı yem bitkisi tohumu destekleme projesi uygulandı. Proje kapsamında 3500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

DOĞAL SALMA YUMURTA TAVUKÇULUĞU PROJESİ

Kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak, istihdamı arttırmak, zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amaçları ile Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi 2020’de de devam etti. Proje kapsamında 40 çiftçiye yüzde 50 hibeli 14.300 adet gezen tavuk, 221 adet askılı yemlik, 199 adet askılı suluk, 112 adet 10 gözlü folluk, 17 adet 500 Litrelik su deposu, 1.100 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta öncesi yemi ve 1.200 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta yemi desteği verildi.

RUŞET KOVAN DESTEKLEME PROJESİ

Teknik arıcılığı desteklemek ve modern koşullarda bal üretimine katkıda bulunmak amacıyla arıcılığı geliştirme projeleri yapıldı. 140 arıcıya ellerinde kolonileri gençleştirmek ve ana arı üretimi için yaklaşık 1.000 adet ruşet kovan desteği verildi. Ayrıca arı hastalık ve zararlılarını azaltmak amacıyla yaklaşık 2.000 adet polen tuzaklı plastik kovan altlığı desteği sağlandı.

PERMAKÜLTÜR VE ORGANİK TARIMI GELİŞTİRME PROJESİ

İnsan sağlığına ve çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar ile gübrelerin azaltılması amacıyla biyolojik ve organik ürünler çiftçinin kullanımına sunularak desteklemeler yapıldı. Bu kapsamda 10 çiftçiye yüzde 50 hibeli 20 adet organik ilaç desteği ve 30 adet organik katı gübre desteği verildi. Kırsal ve tarım turizmini desteklemek, yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak amaçları ile Kandıra ilçesi Kurtyeri mahallesinde permakültür bahçeleri desteği sağlandı.

KANDIRA’NIN ALTIN PROJESİ

Alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile kırsal mahallelerde istihdamı arttırmak, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve bir çok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini geliştirmek amaçlanıyor. Bu kapsamda Kandıra’nın 35 mahallesinde 1200 dönüm arazide 100 çiftçiye 1.000.000 adet biberiye fidesi desteği verildi. Projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.





































