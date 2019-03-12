“Tarımsal kalkınmayı sağlayacağız”

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen Mollafenari, Mudarlı, Ovacık, Yediyer, Kadıllı, Cumaköy ve Denizli Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçe Başkanı İrfan Ayar ile birlikte köylere adeta çıkarma yapan Büyükgöz, "33 yıldır Türkiye'nin birçok köşesinde proje ürettik. Belediyeciliğin işleyişini iyi biliyorum. Belediyecilik benim mesleğim. Bu anlamda Gebze'yle ilgili hayata geçirmek istediğimiz, Gebze'ye kazandırmak istediğimiz projelerimiz var. Bu projeleri ortak akılla, her kesimi dinleyerek hayata geçireceğiz" dedi.

BÜYÜKGÖZ, “HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM”

Cumhur İttifakı Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Bugün Cumhur İttifakı adayı olarak sahada çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin teveccühü ile 1 Nisan'dan sonra Gebze'de yaşayan her düşünceden vatandaşın başkanı olacağım. Bugün Gebze'de hep birlikte yaşıyorsak, Gebze'yi yönetirken de hep birlikte yöneteceğiz. Katılımcı bir belediye anlayışı ile hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Biz vatandaşa tepeden bakan değil, her zaman vatandaşla iç içe olan bir siyasi partinin neferleriyiz. Sadece bugün değil, seçimlerden sonra da sizlerle birlikte olacağım" dedi.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYİ BULUŞTURACAĞIZ

Gebze'de tarımsal kalkınmayı sağlayacak projeler hayata geçirileceğini söyleyen Büyükgöz, "Gebze'de bizler, Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ankara'da da merkezi hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yoğun bir çalışma tempoyla çalışacağız. Gebze'de tarımsal kalkınmayı sağlayacak, doğal pazar alanları oluşturarak üretici-tüketiciyi bir araya getireceğiz. Hem çiftçimiz kazanacak, hem de vatandaşlar doğal ürünlere direk üreticisinden ulaşmış olacak" dedi.