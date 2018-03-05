Tarsus'dan Silifke'ye Belgesel tadında Mersin'de Devri Alem

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar konseyi toplantısı ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu ile Belgesel film festivali basın toplantılarına katılmak için gittiğimiz Osmaniye'den dönerken, Mersin'in Erdemli ve Silifke sahillerindeki tarihi antik kentleri, Devri Alem belgesel kameralarına kayıt ederek, tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

Tarsus'la ilgili bir çok bilgiyi burada daha önce sizlerle paylaştım bu gün Erdemli ve Silifke arasındaki Antik kentler; Roma, Bizans, İslam medeniyeti, Kilikya, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait eser ve izlerin bulunduğu bölge ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Portakal ve limon bahçeleri ile kaplı Erdemli'den geçerek Tarihi Kanlı Divane’ye gidiyoruz…

Akdeniz'e hakim bir çok tarihi eserin bulunduğu yerle ilgili daha önce bu antik kentteki köyde yaşamış müze yetkilisinden bilgi alıyoruz. Köyün mezarlığı, antik kentin içinde mağara, kiliseler insanı etkiliyor. Kendimizi binlerce yıllık tarihin içinde buluyoruz.

Cennet ve cehennem mağaralarının bulunduğu yerde, Obrukların derinliği insanı ürkütüp korkutuyor. Astım mağarasına şöyle bir göz atıp, tarihi Ayaş köyünden Doğu Akdeniz'in insana göz ve gönül ziyafeti sunan adeta bir tabloyu andıran sahillerini seyrederek Ünlü Kız Kalesinin bulunduğu yere geliyoruz. Kıyıya 500 metre mesafedeki Kız Kalesi bir çok olaya şahit olmuş, Cem Sultan bu kaleden Rodos şövalyelerine sığınmış, İslam orduları 1200 yıl önce bu kaleyi kuşatıp almışlar. 7.ve10.yüz yıllar arasında bu coğrafyada hüküm süren İslam medeniyeti ile ilgili hiç bir araştırma yapılmaması büyük bir eksiklik..

Mersin'in Erdemli-Silifke arasındaki bu bölge adeta bir açık hava müzesi gibi. Her yer antik kentler, kale sur kalıntıları… Bu güne kadar bu bölgeyi gezmeyenlere, buraları görmelerini tavsiye ederim.

Bu bölge ile ilgili Mersin kültür ve turizm müdürlüğünün yazısını sizlerle paylaşırken bu bölgeyi, Gezip görerek belgesel çekme imkanı sağlayan Mersinli gazeteci Selahattin beye, Orman Bölge müdürlüğü yetkililerine ve değerli arkadaşım TRT Çukurova bölge müdürü Sebahattin beye çok teşekkür ediyorum.

ERDEMLİ TARİHÇESİ

Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra, Silifke İlçesine bağlı küçük bir yerleşim iken, 1 Haziran 1954 tarihinde ilçe olmuştur. Turizmi, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri açısından önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir.

Erdemli, Mersin’in 37 km batısında ve Akdeniz kıyısında kurulu bir ilçedir. İlçe sınırları içerisinde tarihi ve turistik yerlerin yoğun olması ve narenciye üretiminin büyük bir bölümünün bu ilçede yetiştirilmesi ilçenin il içerisindeki önemli konumunu göz önüne sermektedir.

Erdemli adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, 15. yüzyılda İç Anadolu’dan geldiği sanılan “Erdemoğulları” adındaki bir Türkmen aşiretinin (Erdem Bey adındaki aşiret beyi) adından geldiği belirtilmektedir.

Erdemli; Hititler, Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Mısırlılar, Karamanoğulları ve Osmanlılar devrini yaşamıştır.

1953 Yılına kadar köy olan Erdemli, Silifke İlçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri iken, 01 Haziran 1954 tarihinde Silifke’nin Yağda Bucağı ile Mersin’e bağlı Elvanlı Bucağının birleştirilmesiyle ilçe olarak kurulmuştur.

Erdemli’nin tarihi eserleri olan Kız Kalesi (Korykos), Kara Kalesi, Nekropol Alanı, Sur kalıntıları, Deniz Kalesi, Öküzlü ören Yeri, Akkale, Paşa Türbesi, Kanlı Divane ile ilgili ayrıntılı bilgileri http://www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR,73143/erdemli.html adresinden okuyabilirsiniz.