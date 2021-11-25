GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tartıştığı Karısını Bıçakla Yaralayan Kişinin 20 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının yargılanmasına devam edildi.

Tartıştığı Karısını Bıçakla Yaralayan Kişinin 20 Yıla Kadar Hapsi İstendi

25 Kasım 2021 Perşembe 15:50


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu B.Ş, mağdur R.B.Ş. ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen B.Ş, tartışma sırasında eşinin kendisine karşı kötü sözler söylediğini ve bunu öfkeyle yaptığını düşündüğünü belirtti. B.Ş, yaşadıkları olayda eşini öldürme amacı olmadığını söyledi.

R.B.Ş. de kocasına yönelik şikayetini geri çekmek istediğini kaydetti. Açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini dile getiren R.B.Ş, evliliğini devam ettirmek istediğini bildirdi.

Olayın yaşandığı gün telefonla çok vakit geçirdiği için tartıştıklarını anlatan R.B.Ş, "(Beni aldatıyor musun?) dedi. Ben de onu kıskandırmak için 'Evet.' cevabını verdim. Sonra tartıştık, mutfağa gittim. Eşim de arkadan gelmiş. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. Bıçağı elimden almayı başardı, sonrasını hatırlamıyorum. 14 gün hastanede yattım." diye konuştu.

Duruşmada tanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatı, müvekkilinin eşini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, sanığın öfke ve sinirle hareket etmiş olabileceğini belirtti.

Tarafların barıştığını ve sürdürülmek istenen bir evlilik bulunduğunu kaydeden sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesini ve B.Ş'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı 20 Ocak 2022'ye erteledi.

Körfez ilçesinde 12 Mayıs'ta B.Ş, tartıştığı eşi R.B.Ş'yi bıçakla yaralamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ş. tutuklanmıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üç Aracın Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı Üç Aracın Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı
Kocaeli'de Jandarma Ekipleri KADES Uygulamasını Tanıttı Kocaeli'de Jandarma Ekipleri KADES Uygulamasını...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası...
KARTEPE'DE HAFTA SONU VEZNELER AÇIK KARTEPE'DE HAFTA SONU VEZNELER AÇIK
Kuruçeşme Tramvay Hattı Tam Yol İlerliyor Kuruçeşme Tramvay Hattı Tam Yol İlerliyor
Öğretmenlere Özel Şiir Dinletisi Ve Konser Öğretmenlere Özel Şiir Dinletisi Ve Konser
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Üç Aracın Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Haberi Oku