Tartıştığı Karısını Bıçakla Yaralayan Kişinin 20 Yıla Kadar Hapsi İstendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu B.Ş, mağdur R.B.Ş. ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen B.Ş, tartışma sırasında eşinin kendisine karşı kötü sözler söylediğini ve bunu öfkeyle yaptığını düşündüğünü belirtti. B.Ş, yaşadıkları olayda eşini öldürme amacı olmadığını söyledi.

R.B.Ş. de kocasına yönelik şikayetini geri çekmek istediğini kaydetti. Açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini dile getiren R.B.Ş, evliliğini devam ettirmek istediğini bildirdi.

Olayın yaşandığı gün telefonla çok vakit geçirdiği için tartıştıklarını anlatan R.B.Ş, "(Beni aldatıyor musun?) dedi. Ben de onu kıskandırmak için 'Evet.' cevabını verdim. Sonra tartıştık, mutfağa gittim. Eşim de arkadan gelmiş. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. Bıçağı elimden almayı başardı, sonrasını hatırlamıyorum. 14 gün hastanede yattım." diye konuştu.

Duruşmada tanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatı, müvekkilinin eşini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, sanığın öfke ve sinirle hareket etmiş olabileceğini belirtti.

Tarafların barıştığını ve sürdürülmek istenen bir evlilik bulunduğunu kaydeden sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesini ve B.Ş'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı 20 Ocak 2022'ye erteledi.



Körfez ilçesinde 12 Mayıs'ta B.Ş, tartıştığı eşi R.B.Ş'yi bıçakla yaralamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ş. tutuklanmıştı.