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TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü

Dış Politika alanında faaliyet gösteren TASAM, Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü verdi

TASAM'dan Başkan Büyükakın'a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü

05 Kasım 2021 Cuma 16:56

 

Dış Politika alanında faaliyet gösteren Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), tarafından pek çok farklı dalda verilen ödüller İstanbul Ataşehir’deki bir otelde düzenlenen törenle sahibini buldu. Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a verildi. Gecede Başkan Büyükakın adına ödülü Başkan Vekili Yaşar Çakmak aldı.

 

TAHİR BÜYÜKAKIN ÖDÜLÜN SAHİBİ

TASAM, dünyadaki gelişmeleri takip ederek Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine yönelik, karar alıcılara yaratıcı, etkin çözümler ile karar seçenekleri üretiyor. Pek çok farklı dalda ödüllerin verildiği TASAM’ın töreninde Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a verildi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ADINA BAŞKAN VEKİLİ ÇAKMAK ÖDÜLÜ ALDI

Başkan Büyükakın adına törene katılan ve ödülü TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un elinden alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Öncelikle sizlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletiyorum. Bizler Kocaeli’nin mutlu bir şehir olması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı mutlu etmek bizim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en büyük vazifemiz. Kocaeli’nin sadece sanayi ve ticaret ile anılmasını değil bunun yanında bir kültür, sanat, spor, doğa ve tarım şehri olduğunu ifade ediyoruz. Sizleri hafta sonları Kocaeli’mize bekliyoruz” dedi. 

 

 









 

 

 

 

 

 

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