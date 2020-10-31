Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'nde bir fabrikanın önünde park halinde olan 4 otomobil, şiddetli yağış sonucu derenin taşmasıyla sürüklendi.

Araçlardan biri, ağaç ile duvar arasında asılı kaldı. Diğer 3 otomobil ise suya kapıldı.

Asılı kalan aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

Askıda kalan otomobil bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Aracı kaybolan vatandaşlardan Yunus Laçinkaya, park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark ettiğini, çevreye baktıklarını ama bulamadıklarını ifade etti.



Sağanak nedeniyle aracı hasar gören Halil Gümüş ise aracının sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldığını belirterek, işten çıktığında aracını suların içinde bulduğunu kaydetti.



Aracını iş arkadaşlarıyla birlikte sudan çıkardıklarını belirten Gümüş, aracı götürmek için çekici çağırdığını bildirdi.

Olayı görenlerden Hasan Yaylaoğlu da sel sularına kapılan araçları görünce hemen yardıma koştuklarını söyledi.

Dere yükselince fabrikanın önündeki araçların suya kapıldığını anlatan Yaylaoğlu, araçlardan birinin asılı kaldığını, diğer araçların nereden çıkacağının belli olmadığını kaydetti.













