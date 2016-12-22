Tataristan'ın Başkenti Kazan'a GOSB'un Benzeri Kurulacak!

GOSB’dan OSB ihracatı



GOSB, bu yatırımdan her yıl yüzde 25 kira getirisi elde edecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da GOSB adıyla karma bir organize sanayi bölgesi (OSB) kuracaklarını bildirerek, "Şirketlere tahsis edilen arsa gelirlerinin yüzde 75'i ülkeye, yüzde 25'i GOSB'a aktarılacak. GOSB'un para kazanmasından ziyade esas amaç, Türk firmalarının Rusya'ya girmesini sağlamak." dedi.



Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'un talebi üzerine başkent Kazan'da GOSB'un bir modelini kurmaya yönelik görüşme yaptıklarını söyledi. Konuya ilişkin heyetler arasında görüşmelerin tamamlandığını ve ön protokolün imzalandığını belirten Yıldırım, gelecek ay içerisinde sözleşmeye imza atarak 30 Haziran 2017 tarihinde projenin ardından alt yapı ve üst yapı inşaatlarını ihale etmeyi öngördüklerini kaydetti.

Yıldırım, söz konusu anlaşmayı Ankara'da Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Ekonomi Bakanı Zeybekci şahitliğinde imzaladıklarına değinerek, Kazan'da kurulacak OSB'nin başarılı olmasının, ancak Türkiye'deki OSB mevzuatıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

‘Türk firmaları Rusya pazarına girecek ‘

Türkiye'nin ekonomi alanında önemli 4-5 başarı hikayesinden birinin OSB'ler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Başkent Kazan'da GOSB adıyla karma bir OSB kuracağız. Buna yönelik çalışmaları GOSB olarak biz yapacağız. Altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından şirketlere tahsis edilen arsa gelirlerinin yüzde 75'i ülkeye, yüzde 25'i GOSB'a aktarılacak. GOSB'nin para kazanmasından ziyade esas amaç Türk firmaların Tataristan üzerinden Rusya'ya girmesini güvenli yatırım ile üretim yapmasını sağlamak. Bu bölgenin inşasından para kazanmak önceliğimiz değil. Gebze OSB 7,5 milyon metrekarelik alana sahipken, Kazan'daki GOSB 2,5 milyon metrekareye kurulacak. GOSB var oldukça satılan ve kiralanan arsalardan Türkiye'deki GOSB'un kasasına para girecek." diye konuştu.

'Türk şirketleri kurulumdan pay alabilir'

Yıldırım, söz konusu uygulamanın gerçekleşmesi halinde, Türkiye'nin ilk kez bir OSB modelini yurt dışına taşımış olacağına dikkati çekerek, "En önemli şey bu ülkeye gelecek yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaları, Türkiye'nin orada konuşlanıp oradaki firmalara mal satmalarını sağlamak, firmalarımızın zarar görmemesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 300 OSB bulunduğunu ancak GOSB'un tek başına ihracatın yüzde 4,5'ine tekabül eden 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışma modelini yurt dışına satan ilk OSB'yiz. Eğer oraya yatırımlar giderse, o yatırımcıların baskısı sayesinde Rusya ile vize sorunu da, kotalar da ortadan kalkar. Onun için bu projeyi çok önemsiyoruz. Ocak ayı sonuna kadar anlaşmayı imzalamış oluruz. 30 Haziran 2017'de inşaat başlar diye öngörüyoruz. Türk inşaat şirketlerinin GOSB'un kurulumundan pay alma şansları da yüksek. İhaleyi GOSB yönetimi yapacağı için rekabet edebilirlik seviyeleri yüksek olduğundan, yüzde 100'ünü Türk şirketleri alabilir, diye düşünüyorum. Altyapı ve üst yapı yatırımları için ilk etapta 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını tahmin ediyoruz. Fabrikaların kurulma aşamasında da 2 milyar dolarlık bir inşaat yatırımı var. Bunları Türk müteahhitlerinin kaçırmaması lazım."

Kısa vadede hedef: 5 ülkeye daha OSB kurmak

Yıldırım, 2020'ye kadar yurt dışında 5 ülkede GOSB tüzel kişiliği ile OSB kurmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Şu anda İran, İtalya, Kazakistan, Fas ve Cezayir ile görüşmelerimiz sürüyor. Model, doğru bir model. Bu ülkeler gelip görüp kendileri talep ediyor. Uzun vadede en az 100 ülkede GOSB tüzel kişiliği ile OSB işletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.