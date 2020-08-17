



1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde insani yardım ve arama kurtarma alanında çalışmalar yapan ve çok sayıda afette görev alan İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale için kendisini sürekli geliştiriyor. Türkiye genelindeki 2 bine yakın gönüllüsü ile İHH, olası afet ve acil durumlara müdahale etmek için her an hazır bekliyor. AFAD’ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” olarak ilan etmesinin ardından İHH, bu alandaki çalışmalarını daha da arttırdı. Bu kapsamda İHH Afet Yönetim Komisyonuna bağlı İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, afetlere karşı hazırlıkların test edildiği 3. Ulusal Tatbikat’ını Bolu-Aladağlar mevkiinde gerçekleştirdi. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde Aladağlar’da konuşlanan ekipler, kurulan istasyonlarda arama ve kurtarma çalışmaları yaptı.

20 paraşütçü kayboldu

Tatbikat nedeniyle İHH, Aladağlar mevkiinde paraşüt eğitimi alan bir grubun uçaktan atladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda savrulup kaybolduğu bir senaryo kurdu. Senaryo gereği AFAD’dan gelen ihbar üzerine İHH Arama Kurtarma ekiplerine ve Afet Yönetim Hizmet Birimlerine çağrı yapıldı. AFAD’la yapılan koordinasyonun ardından koordinatlar alındı ve verilen mevkide arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. GSM operatörlerinin çekmediği ormanlık alanda ekiplerin farklı noktalara savrulduğu düşünüldü. 20 kişinin kaybolduğu senaryoda hem karada hem de su altında çalışmalar yürütüldü. Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen 3. Ulusal Tatbikat, 3 gün 3 gece sürdü. Perşembe günü saat 23:00’da verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bolu’ya intikal etti. Tatbikata 45 ilden, 500 arama kurtarma teknisyeni katılım sağladı. Tatbikat, koronavirüs nedeniyle halka açık olmayan ve şehirden uzakta bir alanda gerçekleşti. Tatbikata ayrıca Elazığ Depremi’ndeki enkaz çalışmalarında başarılarıyla kendinden söz ettiren İHH Arama Kurtarma Köpeği Altar ve Wolter da dahil oldu.



Beyrut ve Musul’dan ekipler geldi

Tatbikatı, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, diğer İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli bizzat yönetti. Tatbikata ayrıca AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Bolu Jandarma Arama Kurtarma yetkilileri katıldı. Beyrut’taki liman patlamasına ilk müdahale eden arama kurtarma ekibi ve geçtiğimiz yıllarda Musul’da meydana gelen feribot faciasında arama kurtarma görevi yürüten ekipler de tatbikata gözlemci olarak dahil oldu. Gelecek yıllarda pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte daha fazla ülkeden gözlemcinin davet edilmesi planlanıyor.



Son görev ‘gece yarısı tatbikatı’

Senaryoya göre ekiplerin son görevi gece saatlerinde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde kriz masasına 3 paraşütçünün yerinin tespit edildiği bilgisi geldi. Gelen ihbar sonrası ekipler, gruplara bölünerek ağaçlık ve engebeli arazide kayıplara ulaşmak için arama çalışmaları yürüttü. Uzun ve yorucu uğraşlar sonucunda kayıp 3 vatandaşa da ulaşıldı. Ağır yaralı olduğu gözlemlenen paraşütçülere, ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ardından en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere harekete geçildi.



