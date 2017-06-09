Tatlıkuyu ve Barış birlikte iftar yaptı

SOFRALARIMIZ DAHA DA BÜYÜSÜN
İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına iki mahalleden iftar programına katılım sağlayan mahalle sakinlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek başladı. Başkan Köşker, “Kurulan bu sofralar dostluk, kardeşlik, muhabbet sofraları. İnşallah bu sofralarımız daha da büyüsün. Bugün iftar programımızı Tatlıkuyu Vadisinde yapmayı planlıyorduk fakat hava muhalefeti sebebi ile buraya aldık. Bu sabit pazar yerimiz yapmadan önce bu kadar büyük pazar yerine ne gerek var diyenler oluyordu. Bugün görüyoruz ki gerçekten güzel bir hizmet gerçekleştirmişiz. Bu alanda vatandaşlarımız programlarını yapabiliyor, inşallah bu ortamda daha çok muhabbetimiz olacak. Ben şimdiden yaklaşan Kadir Gecenizin Hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.
ÇOCUKLARA İKRAMLAR BAŞKAN’DAN
Gebze Belediyesinin geleneksel iftar sofrasında her zaman olduğu gibi çocuklar yine unutulmadı. Çocuklar için özel düzenlenen programda çocuklar için sahnelen tiyatro gösterisini çocuklar büyük bir ilgi ile izledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çocuklara patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramında bulundu.