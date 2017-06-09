Tatlıkuyu ve Barış birlikte iftar yaptı

Gebze Belediyesi geleneksel iftar sofrası Tatlıkuyu ve Barış Mahallesi sakinlerini Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yerinde bir araya getirdi. Tatlıkuyu Vadisinde yapılması planlanan iftar programı hava muhalefeti sebebi ile Tatlıkuyu Sabit Pazar yerinde gerçekleşti. İki mahallenin de yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Tatlıkuyu Mahalle Muhtarı Cevat Karaman, Barış Mahalle Muhtarı Erol Yıldız ve iki mahalleden çok sayıda mahalle sakini katıldı.



SOFRALARIMIZ DAHA DA BÜYÜSÜN

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına iki mahalleden iftar programına katılım sağlayan mahalle sakinlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek başladı. Başkan Köşker, “Kurulan bu sofralar dostluk, kardeşlik, muhabbet sofraları. İnşallah bu sofralarımız daha da büyüsün. Bugün iftar programımızı Tatlıkuyu Vadisinde yapmayı planlıyorduk fakat hava muhalefeti sebebi ile buraya aldık. Bu sabit pazar yerimiz yapmadan önce bu kadar büyük pazar yerine ne gerek var diyenler oluyordu. Bugün görüyoruz ki gerçekten güzel bir hizmet gerçekleştirmişiz. Bu alanda vatandaşlarımız programlarını yapabiliyor, inşallah bu ortamda daha çok muhabbetimiz olacak. Ben şimdiden yaklaşan Kadir Gecenizin Hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.