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Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu İhaleye Çıkıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Eylül ayında protokolünü gerçekleştirdiği Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu önümüzdeki ay ihaleye çıkıyor.

Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu İhaleye Çıkıyor

17 Aralık 2020 Perşembe 11:39

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Eylül ayında AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun talimatlarıyla Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelmiş ve Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması konusunda protokol imzalanmıştı. Protokolün ardından Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapımı için önceki gün önemli bir gelişme yaşandı.

İHALE 13 OCAK’TA 

Tavşancıl’a yapılacak olan yarı olimpik havuzun 13 Ocak 2021 saat 11:00’de ihalesinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Projesi hazırlanan yarı olimpik yüzme havuzu 1200m2 alan üzerine 315m2 kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak olan havuz Güney Sokak üzerinde bulunan alana inşaa edilecek. Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaatın 2021 yılında bitmesi planlanıyor.

PROJELERİMİZ HAYAT BULMAYA DEVAM EDİYOR 

13 Ocak’ta ihaleye çıkacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun Dilovası’na kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizin dönüşlerini her geçen gün almaya devam ediyoruz. İlçemiz adına yeni yeni müjdeleri paylaştığımız projelerimiz hayat bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda protokolünü imzaladığımız Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun da önümüzde ki ay gerçekleşecek olan ihalesinin ardından inşaatına başlayacağız. 2023 yılına kadar tüm projelerimizi hayata geçirecek ve göreve gelmeden önce söylediğimiz “Yükselen Şehir Dilovası’nı” hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.





















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