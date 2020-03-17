TAVŞANLI ŞAMPİ... 2.Amatör Küme G grubunda Şampiyonluk Mücadelesi veren iki temsilcimiz Tavşanlı ve 41 Karadeniz karşı karşıya geldi.

17 Mart 2020 Salı 15:02

Nefesleri Kesen Mücadelede gol sesi çıkmazken maçın Büyük bir bölümünü üstün oynayan Karadeniz ekibi bir de 35. Dakika da penaltı dan faydalanamadı Tavşanlı Kalecisi Sezer in müthiş kurtarışı ile tekrar kendine gelen Tavşanlı maçın sonraki bölümlerinde oyuna ortak olsa da galibiyet golünü bulamadı Son dakika da Şemsettin ile girdiği yüzde yüzlük fırsatı da değerlendiremeyen Tavşanlı maçtan kötü oynasa da 1 Puan ı almasını bildi son haftaya 2 puan önde giren Tavşanlı Spor Şampiyonluk için büyük avantajını korudu.