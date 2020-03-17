banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TAVŞANLI ŞAMPİ...

2.Amatör Küme G grubunda Şampiyonluk Mücadelesi veren iki temsilcimiz Tavşanlı ve 41 Karadeniz karşı karşıya geldi.

TAVŞANLI ŞAMPİ...

17 Mart 2020 Salı 15:02

Nefesleri Kesen Mücadelede gol sesi çıkmazken maçın Büyük bir bölümünü üstün oynayan Karadeniz ekibi bir de 35. Dakika da penaltı dan faydalanamadı Tavşanlı Kalecisi Sezer in müthiş kurtarışı ile tekrar kendine gelen Tavşanlı maçın sonraki bölümlerinde oyuna ortak olsa da galibiyet golünü bulamadı Son dakika da Şemsettin ile girdiği yüzde yüzlük fırsatı da değerlendiremeyen Tavşanlı maçtan kötü oynasa da 1 Puan ı almasını bildi son haftaya 2 puan önde giren Tavşanlı Spor Şampiyonluk için büyük avantajını korudu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz...
Restoranla otel inşaatındaki yangın söndürüldü Restoranla otel inşaatındaki yangın söndürüldü
Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini...
Kolonya üreticileri gece gündüz çalışarak talebi karşılamaya çalışıyor Kolonya üreticileri gece gündüz çalışarak talebi...
Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında virüs ve mikroplara izin yok Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında virüs ve...
Kocaeli'de koronavirüs önlemleri Kocaeli'de koronavirüs önlemleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale...
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla...

Haberi Oku